Nemá profesionálnu techniku, nevie strihať videá, no aj tak natáča učivo na YouTube

V škole končila o druhej, teraz podvečer.

10. máj 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Školáci sú doma osem týždňov, z kuchýň, obývačiek a detských izieb sa stali improvizované triedy a učitelia sa snažia nájsť čo najvhodnejšiu formu výučby. Učiteľka prvákov na ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach VIKI VARGOČKOVÁ sa rozhodla svojim žiačikom natáčať každý deň videá na YouTube s aktuálnou látkou, ktorú potrebujú prebrať. Jej videá už dávno prerástli triedu a šíria sa na sociálnych sieťach a medzi rodičmi. „Robila som to pre svojich prvákov, šokovalo ma, akú majú videá odozvu. Volajú a píšu mi cudzí ľudia a pýtajú sa, či sa z nich môžu učiť,“ hovorí a dodáva, že sa len snažila vyriešiť problém viacdetných rodín s jedným počítačom, kde ho v konkrétnu hodinu potrebovali používať rodičia na home office aj deti na výučbu.

Obmedzenia platia na Slovensku od polovice marca. Ako si s odstupom času spomínate na začiatok, keď sme si ešte mysleli, že budeme doma dva týždne?

- Už pred polovicou marca sme na našej škole mali väčší výpadok detí, prichádzali z prázdnin aj zo zahraničia a začalo sa riešiť, či do školy ísť môžu alebo nemôžu. Prvotne sme dostali chrípkové prázdniny a hneď nato prišla epidémia a nastali korona „prázdniny“. Hneď som začala uvažovať, ako budem učiť. V triede mám viacero detí z viacpočených rodín. Keď som si predstavila, že tá jedna mamka, keď chodí aj do práce a ešte má vzdelávať svoje štyri deti, popritom sa postarať o domácnosť, tak má čo robiť. Preto som sa rozhodla pre natáčanie videí na YouTube. Snažila som sa im ich natáčať formou, ako keby boli na hodine. A tiež si veľmi dobre pamätám, ako som si hovorila, že tie dva týždne to bez problémov zvládneme a potom sme opäť v škole.

Do akej miery sa dá vôbec nasimulovať deťom pocit, že sú v triede a nie doma za kuchynským stolom?

- Veľmi mi chýba interakcia. Za normálnych okolností sa veľa učíme na koberci, chodíme vonku, učíme sa aj v priestore, nielen v laviciach. Tá hodina sa tvorí sama. Teraz som si mohla len predstavovať ako deti reagujú, ako pomaly mám čítať, aby som trafila ich tempo, na položenú otázku som si musela sama odpovedať. Hodiny som skrátila a dala do nich to najdôležitejšie. Tiež si napríklad netlačíme pracovné listy, lebo nie v každej rodine je tlačiareň. Preto som to vyselektovala len na pracovné zošity a učebnice, ktoré deti majú. Inak postupujem podľa učebných osnov.

Učili ste najprv inak a až po čase ste prešli na videá?

- Nie, pred víkendom sa oznámilo zatvorenie škôl a v pondelok už mali deti prvé video. Pôvodne sa hovorilo, že budú školy zatvorené na dva týždne, takže som si myslela, že aj tie videá budem natáčať dva týždne. Mýlila som sa, dnes je to osem týždňov. S rodičmi som sa na začiatku dohodla, že chcem od nich len to, aby deťom pripravili veci podľa rozvrhu, ktorý v ten deň majú a deti nech pracujú so mnou. Išlo mi o to, aby sme čo najviac odbremenili rodičov a deti sa naučili pracovať samostatne. Ani v škole nemajú rodiča pri sebe. Ale spätná kontrola rodičov nám veľmi pomáha.

Takže ak mala mať 1.C v pondelok štyri hodiny, matematiku, slovenčinu, prvouku a k tomu nejakú výchovu, vy tieto všetky predmety odučíte cez YouTube.