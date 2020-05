Divadlo prišlo o tretinu sezóny. Zrušilo vyše 130 predstavení

Blaškovičová: Taký výpadok nebol nikdy v histórii košickej scény.

11. máj 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Krízový štáb pri Štátnom divadle Košice ukončil aktuálnu divadelnú sezónu k 30. aprílu 2020.

Obmedzenia, spojené s koronavírusom, ho zasiali rovnako ako všetky kultúrne inštitúcie na Slovensku.

Od 10. marca 2020 je divadlo pre verejnosť zatvorené, čo znamená aj zrušenie všetkých plánovaných predstavení.

Zo solidarity si nechávajú vstupenky

„Od uvedeného dátumu sme až do riadneho konca divadelnej sezóny, teda do 30. júna 2020, mali odohrať vyše 130 predstavení na oboch scénach. V historickej budove aj na Malej scéne. Všetky plánované predstavenia boli zrušené bez náhrady. Diváci môžu zakúpené vstupenky vrátiť, zatiaľ prostredníctvom e-mailu, na základe podmienok zverejnených na webstránke divadla. Pre tých, ktorým táto možnosť nevyhovuje, otvoríme v týždni od 18. do 22. mája dennú pokladňu,“ informoval Korzár hovorca divadla Svjatoslav Dohovič.

Stornovanie vstupeniek na zrušené predstavenia prebieha priebežne, divadlo zatiaľ nevie odhadnúť ich presný počet.

„V tejto súvislosti chceme poďakovať tým divákom, ktorí sa rozhodli vstupenky nevrátiť a pomôcť tak svojmu divadlu. Viacerí tento svoj zámer prezentovali na sociálnych sieťach. Je to pre nás veľkým potešením, lebo to znamená, že im na ich divadle záleží. Ale zároveň je to pre nás aj záväzok a výzva, aby sme sa k nim po skončení krízy ešte viac priblížili a dopriali im čo najviac krásnych chvíľ v ich divadle. Z finančného hľadiska sa výpadok tržieb za skoro štyri mesiace pohybuje rádovo v stotisícoch eur. Prišli sme prakticky o viac ako jednu tretinu sezóny,“ vysvetľuje Dohovič.

Odložené premiéry

Okrem plánovaných repríz z repertoáru baletu, opery a činohry boli na neurčito odložené aj štyri plánované premiéry.