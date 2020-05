Na Luniku IX napadli policajtov, jednému roztrhli uniformu

Súd vzal troch bratov do väzby.

11. máj 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Keď je to nevyhnutné, košické súdy pracujú aj cez víkend. Inak to nebolo ani v tom uplynulom, keď sa Okresný súd Košice II zaoberal niekoľkými návrhmi na vzatie do väzby.

Tri sa týkali prípadu z Lunika IX, po ktorom v noci z utorka na stredu skončili v policajnej cele traja bratia. V sobotu dopoludnia ich postupne eskorty privážali na súd.

Zločin a tri prečiny

Radoslav (1995), Adam (1997) a Martin B. (1999) čelia obvineniu z viacerých paragrafov.

Najzávažnejším je zločin útoku na verejného činiteľa s trestnou sadzbou od troch do ôsmich rokov. K tomu pribudli aj tri prečiny - porušovanie domovej slobody, nebezpečné vyhrážanie a útok na verejného činiteľa.

Skutok, ktorého sa mali dopustiť, pozostáva z dvoch častí.

Podľa obvinenia v tej prvej sa všetci traja v utorok pred polnocou dobýjali do bytu Etely Š. v bloku na Krčméryho ulici. Dvere vykopli alebo rozbili bejzbolkami a potom sa ľuďom vo vnútri vyhrážali zabitím. Naháňali hrôzu, no okrem vyhrážok dospelým či deťom nič neurobili.

Policajtovi roztrhol uniformu

Už keď začali búchať na dvere, niekto z bytu zavolal na políciu. Motorizované hliadky a neskôr aj posily prišli rýchlo. A hoci bratia z bytu stihli odísť, ešte boli pred blokom. Etela ich policajtom ukázala.

Podľa znenia obvinenia boli Radoslav a spol. voči hliadkam agresívni.

Vykrikovali: „Pozabíjame vás, tu nie ste v Krompachoch, zajtra ste v novinách a na facebooku, nič mi nemôžeš, skús ma zobrať a zabijem ťa..."

Do policajtov hádzali kamene a prázdne sklenené fľaše.