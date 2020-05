Rúškový kontajner stojí v centre Košíc napriek stanovisku hygienikov

Starosta Petrovčik viní magistrát.

11. máj 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Pred viac ako mesiacom rozhodol Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice (RÚVZ), že modré zberné nádoby na podomácky ušité rúška majú z ulíc zmiznúť.

S iniciatívou zriadiť ich prišlo mesto v marci v súvislosti so šírením koronavírusu.

Kontajnery boli označené nápisom Zberné miesto pre bavlnené rúška a určené boli tým, ktorí rúška ušijú nad rámec vlastnej spotreby.

Novinku kritizovali niektorí obyvatelia i starostovia, podľa ktorých môžu predstavovať zdravotné riziko.

Obavy, že do kontajnerov budú ľudia vhadzovať odpad či použité rúška, vyplývali z ich podobnosti s kontajnermi na separovaný zber.

Hygiena: Možná kontaminácia

RÚVZ preto začiatkom apríla usmernil mesto, aby premiestnilo zberné nádoby do vnútra na to určených budov, napríklad do výmenníkov alebo miestnych úradov.

„V rámci navrhovaného a realizovaného projektu považujeme z epidemiologického hľadiska za nevhodné, aby boli kontajnery na zhromažďovanie ochranných rúšok umiestnené vo vonkajšom priestranstve. Boxy nie sú chránené pred vonkajšími vplyvmi prostredia, znečistením a ich kontamináciou,“ uviedol úrad.

Podľa jeho stanoviska je vysoko pravdepodobné, že ľudia budú do kontajnerov vhadzovať aj použité rúška a rôzny komunálny odpad.

„Je možné, že bude dochádzať k zámene kontajnerov s kontajnermi na bežný komunálny odpad, keďže sú rovnakého typu aj farby.“

Starosta: Nedomyslené a zbytočné

Pred radnicou Starého Mesta sa však ešte cez víkend zberná nádoba nachádzala, Korzár na to upozornil čitateľ.