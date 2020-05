Zlodej z detskej železničky kvetináč vrátil, ozvali sa aj vandali

Lehotský: Sociálne siete sú moderná klietka hanby.

12. máj 2020 o 14:32 Monika Almášiová

KOŠICE. Len pár hodín od medializácie vyčíňania vandalov a zlodeja na košickej Detskej železnici sú už známi vinníci.

Súvisiaci článok Vandali na železničke počas noci váľali dopravné značky a prevracali koše Čítajte

Košičan Július, ktorý s kvetináčom plným kvitnúcich muškátov odkráčal domov, ho v pondelok podvečer bol vrátiť na miesto.

„Vďaka médiám, neskutočnej odozve na sociálnych sieťach, tlaku našich fanúšikov a jeho rodiny si pán vstúpil do svedomia. Priniesol črepník aj krasopisne napísaný ospravedlňujúci list,“ hovorí šéf Detskej železnice Ľubomír Lehotský.

S Júliusom sa osobne porozprával, počas rozhovoru sa mu mladý muž priznal, že bol pod vplyvom alkoholu.

„Bolo mu to veľmi ľúto, povedal, že urobil veľkú hanbu sebe aj svojej rodine. Požiadal nás, aby sme príspevok na sociálnej sieti stiahli, čo sme aj urobili,“ dodal Lehotský.

Moderná klietka hanby

Kvetom výlet do Júliusovej domácnosti neuškodil, zažili aj cestu hromadnou dopravou, no podľa Lehotského ich vrátil vo skvelej kondícii.

Súvisiaci článok Detská železnička stojí, táto sezóna môže byť pre ňu likvidačná Čítajte

Tomu sa potešili najmä dobrovoľníci, ktorí ich sadili, aby boli staničky železničky o niečo krajšie.

„Sociálne siete sú moderná klietka hanby, diskutujúci mladému mužovi poriadne nakladali, no kto niečo urobí, mal by za to niesť aj vinu.“

Diskutujúci si poriadne zgustli aj na vandaloch, ktorí na železničke vyčíňali ostatný víkend.

Porozbíjali kvetináče s muškátmi, pozhadzovali odpadkové koše a prevracali dopravné značky na Čermeľskej ceste. Podľa záznamu kamier išlo o skupinu piatich tínedžerov.

„V pondelok popoludní sa nám ohlásil jeden človek z tejto partie. Navrhol, že všetky škody odpracuje. Pozvali sme ho v utorok na stretnutie, aby sme sa dohodli, napokon prišli všetci, “ hovorí Lehotský.