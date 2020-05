Košičanov v noci opäť budia vrtuľníky, sťažujú sa na hluk

Piloti sa učia lietať, školitelia problém nevidia.

13. máj 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Vynorili sa ďalšie sťažnosti na nočné lety vrtuľníkov. Viacero dostalo aj mesto Košice.

Ľuďom prekáža hluk burácajúcich strojov košickej spoločnosti Slovak Training Academy (STA) počas nočných hodín.

Vrčia v tme na oblohe nad Košicami alebo okolitými obcami napríklad aj v časoch, ako sú 23:47, 0:08, 0:49, 1:17 či 2:24 hod.

„Už týždeň pozorujem, že asi od 21. hodiny každý večer prelietavajú vrtuľníky z košického letiska na smer Šaca – U. S. Steel a naspäť. Ide o krátkodobé manévre, helikoptéra odletí z letiska spomínaným smerom a onedlho sa vráti späť. Toto sa opakuje niekoľkokrát do neskorých nočných hodín, ba niekedy až do rána. Väčšinou som videl jednu helikoptéru, no stalo sa, že leteli aj dve, ale tá druhá letela smerom ku Kojšovej holi. Stáva sa však, že sa k letisku vracia aj od Slanských vrchov,“ hnevá sa Košičan Dušan.

Usvedčuje ich flightradar

Ďalší Košičan Jaroslav Čollák hovorí, že lety vrtuľníkov nad mestom a okolitými obcami sa pred časom utlmili po tom, čo nedobrovoľne odišli afganskí študenti z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Stalo sa tak preto, že nesplnili predpoklady k štúdiu.

„Vedenie STA, ktoré lety zabezpečuje, už neraz tvrdilo, že nočný pokoj nerušia, avšak informácie z flightradaru hovoria opak. Napríklad nad Šebastovcami lietajú aj do 3. hodiny ráno,“ vysvetľuje Košičan.

Mesto sa obráti na hygienikov

Sťažnosti na lety vrtuľníkov už zaznamenal aj magistrát. Mesto sa v tejto súvislosti obráti na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice za účelom merania hluku.