Košické mestské časti nespolupracujú. Radní ich chcú škrtnúť

Viceprimátor Gibóda: S drobnými zmenami by ich mesto nepotrebovalo.

17. máj 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V metropole východu sa už dve dekády rozpráva o nutnom znížení počtu mestských častí.

Kým Bratislava s takmer dvojnásobne väčším počtom obyvateľov ich má 17, Košice 22.

Pre verejné financie to znamená výdavky na chod úradov či platy starostov.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) túto tému v súčasnosti oživil pre konflikt so starostami o krátení podielových daní pre mestské časti.

Anketa za kritiku

Na Facebooku zverejnil anketu, v ktorej sa ľudí pýta na počet mestských častí.

„Mestské časti má na Slovensku okrem Košíc len Bratislava, aj to podstatne menej ako my. Je to veľa, malo by ich byť menej, alebo by nemali byť žiadne?“

Podľa Polačeka sa táto téma začala opäť dostávať do popredia, keď sa starostovia niektorých mestských častí postavili proti šetreniu, keď sa začalo dotýkať aj ich.

„Pritom celý svet dnes stojí pred dilemou, ako a kde ušetriť, aby sme zvládli následky krízy. Mnoho ľudí tu preto napísalo, že mestských častí máme priveľa a že šetriť máme na ich počte,“ zverejnil primátor.

Mať alebo nemať?

Podľa viceprimátora Marcela Gibódu (nezávislý) sa aktuálna situácia v košickej samospráve musí zmeniť.

Hovorí, že témou redukcie mestských častí sa zaoberá už 10 rokov.

„Už ako študentovi politológie mi nešlo do hlavy, že máme viac mestských častí ako Bratislava. Mám informácie, ako to vzniklo, a chápem okolnosti, ale keď sa chceme orientovať na vyspelé demokratické štáty, kde v priebehu rokov dochádzalo ku zmene samosprávneho usporiadania, musíme to zmeniť," tvrdí.

Ako príklad uvádza Londýn, kde došlo k redukcii a každá mestská časť by mala mať okolo 200-tisíc obyvateľov.