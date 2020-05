Starostovia vinia Polačeka z populizmu. Spomínajú aj odtrhnutie od Košíc

Lörinc: Najväčšou prekážkou rozvoja nášho sídliska je magistrát.

17. máj 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Písal sa rok 2001 a košické miestne úrady rokovali o možnosti znížiť počet mestských častí.

Spojili by sa Ťahanovce sídlisko a obec.

Juh by sa spojil s Barcou a Šebastovcami.

Jazero s Krásnou a Vyšným Opátskym.

Furča s Košickou Novou Vsou, Západ by sa rozšíril o Pereš a Lorinčík.

Ku KVP by sa pridala Myslava.

Šaca by sa spojila s Poľovom a Sever s Kavečanmi a Džungľou.

Lunik IX a Staré Mesto by ostali samostatné.

Zo súčasných 22 by tak ostalo 10 mestských častí.

To je len jeden z odmietnutých návrhov reformy, ku ktorej dodnes neprišlo.

Starostov sme sa pýtali, či v primátorovom kroku vidia reakciu na ich nedávnu kritiku alebo naozajstný začiatok debaty o znížení počtu mestských častí (MČ), či sú za ich redukciu a ako vnímajú vlastné kompetencie.

Sídlisko Ťahanovce, starosta Miloš Ihnát

Primátor podľa starostu Miloša Ihnáta (nezávislý) v ťaživej situácii nevhodne využil dlhodobo neriešenú tému.

„Sám však musí vedieť, že je to veľmi zložitá, odborná téma a pýtať sa anketou ľudí je dnes nie najsprávnejšie z odborného hľadiska. Samozrejme, väčšina má za to, že k určitej redukcii by malo dôjsť, avšak vzhľadom na históriu vzniku mestských častí to musí byť uvážený krok v súlade s tým, čo je potrebné pre MČ zabezpečiť, aj aby nestratili niektoré svoju identitu,“ povedal.

V minulosti navrhoval model 15 mestských častí.

„V Krásnej sú aj úvahy o úplnom odčlenení od Košíc. Teda aj napriek skutočne vysokému číslu 22 je potrebné veľmi citlivo k téme pristupovať. Rozhodne by absolútny centralizmus pri druhom najväčšom meste nebol vhodný. Teda ak redukcia, určite nie násilná a len ako populistický neuvážený krok.“

Magistrát podľa neho nedokáže funkčne zabezpečiť všetky služby.

„Každodenne sa s tým stretávame – cesty, chodníky, odpad, osvetlenie. Omnoho efektívnejšie by bolo preniesť ťarchu aj s balíkom peňazí na menšie celky, ktoré by pružnejšie a efektívnejšie reagovali práve na bežné každodenné veci,“ myslí si Ihnát.

Staré Mesto, starosta Igor Petrovčik

„Primátor by nemal zavádzať verejnosť, pretože starostovia sa nepostavili proti šetreniu, ale proti jeho autoritárskemu štýlu riadenia, keď bez dodržania zákonov jednoducho zoškrtal rozpočty, hoci o krátení dotácií môže rozhodnúť iba mestské zastupiteľstvo ako kolektívny orgán,“ hovorí staromestský starosta Igor Petrovčik (exSpolu).

Svojmu pôvodne politickému spojencovi pripomína, že mestské časti dostávajú minimum peňazí, čo mnohokrát nestačí ani len na dôstojné fungovanie, nieto na rozvoj.

Podľa Petrovčika sú mestské časti bližšie k občanom a vedia operatívnejšie reagovať na riešenie problémov.

„Vezmite si príklad situáciu s koronavírusom, mestské časti už dávno distribuovali rúška dôchodcom, keď sa centrálne mesto prebudilo. Rovnako to platí pri čistote, zeleni i chodníkoch, určite by sme sa dokázali lepšie postarať o prostredie našich občanov ako ťažkopádne mesto.“