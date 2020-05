Kickboxeri sa v karanténe hecovali výzvami, zo sto kľukov bolo aj štyristo

Z kalendára vypadlo veľa podujatí.

17. máj 2020 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

Za normálnych okolností by sa úspešní košickí kickboxeri a kickboxerky z klubov Guard a Ladies Victory Club na začiatku týždňa vracali z ďalšieho podujatia WAKO World Cup v Budapešti zrejme s niekoľkými medailami. Rovnako aj z ďalších turnajov svetového pohára v tureckejAntalyi či v rakúskom Innsbrucku, o ktoré prišli počas predchádzajúcich dvoch mesiacov a tiež z ďalších, ktoré boli zrušené do konca júna. Dva mesiace boli aj kickboxeri zatvorení v domácom „väzení“, z ktorého sa už konečne aj oni dostali a trénujú vonku. Keďže je kickbox kontaktným športom, aj tréningy sú len polovičné, bez vzájomných stretov. Šéf košického Guard klubu aj slovenského kickboxu a reprezentačný tréner PETER ONUŠČÁK verí, že už v septembri bude ako tréner pri žinenke alebo ringu koučovať svojich zverencov v riadnych zápasoch.

Koronakríza „uväznila“ doma aj kickboxerov a kickboxerky. Ako vyzerali ostatné dva mesiace úspešných košických športovcov a ich tréningy v karanténe?

- Samozrejme, aj my sme museli zareagovať na situáciu v spoločnosti a vo svete. Hneď na začiatku karantény bola zriadená virtuálna internetová tréningová skupina nazvaná „vtipne“ Corona training center, do ktorej boli zaradení hlavne reprezentanti a členovia širšieho reprezentačného výberu SR z klubov Guard Košice a Ladies Victory Club Košice, do ktorej boli zadávané hlavne kondičné zadania, a kde športovci zdieľali svoje výkony, spolu s fotkami, videami a výsledkami rôznych smart aplikácií a kde boli dokumentované ich výkony, (objem, intenzita atď...).. Napríklad začalo sa jednoduchými zadaniami typu 100 kľukov + 100 drepov + 100 sklápačiek ráno a potom večer + strečing a končilo to pri číslovkách 400 + 400 + 400 a často aj hecovanie na čas. Samozrejme do toho behy v prírode v členitom teréne, kde niektorí často prekonávali výškové prevýšenie aj vyše 800 m (to niektorí zvládajú ledva v túre a nie v behu), alebo výzva na 1000 drepov vkuse, kde najlepší čas bol 15 min. a 40 sekúnd.

Športovci začínajú využívať vonkajšie športoviská na tréningy, zatiaľ len v skupinách. Trénujete už aj vy „spolu“ ?

- Chvalabohu máme k dispozícii atletický štadión Slávia TUKE na Watsonovej ulici, kde trénujeme ale len v 5-členných skupinách a za podmienok určených vládou a krízovým štábom. Hneď na začiatku boli vykonané vstupné testy telesnej zdatnosti, viacmenej všetci na výbornú, i keď aj tu vidno deficit a rezervy, na ktorých je potrebné začať pracovať.

Kickbox je kontaktný šport a práve pred priamym kontaktom medzi ľuďmi varujú epidemiológovia. Asi nie je pre trénerov, ani pre samotných kickboxerov jednoduché nájsť spôsob ako zlepšovať techniku boja bez možnosti vzájomného kontaktu.

- I my, dodržiavajúc nariadenia, netrénujeme kontaktne (žiaden sparing, nácviky vo dvojiciach ani lapovanie...), zameriavame sa v tejto fáze hlavne na kondičnú prípravu (sila, rýchlosť, vytrvalosť koordinácie a ich kombinácie....). Techniku rúk, nôh, pohyby, nacvičujú športovci samostatne, na aparáte, resp. formou tieňového kickboxu, kde sa snažíme korigovať chyby.... Samozrejme už čakáme netrpezlivo nato, keď budeme môcť trénovať v našom Budokane (telocvičňa, pozn. red.).