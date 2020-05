Viazanko zažil pohárové triumfy MFK Košice. Zvažuje návrat do Prešova

Hráči AS Rím boli arogantní, pred Slovanom mali malú dušičku.

15. máj 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE/PREŠOV. Pred vyvrcholením ligových bojov spoznávame v slovenskom klubovom futbale meno novopečeného držiteľa Slovnaft Cupu.

Každoročne sa tak deje v máji.

Výnimkou je len aktuálny ročník, keď sa všetko zostávajúce dianie buď posunie na neskorší termín, alebo bude predčasne ukončené.

Ako v tomto období chutí nefalšovaná radosť z triumfu v rámci prvého vrcholu sezóny, okúsil v predchádzajúcej vyše desaťročnici dvakrát aj východ Slovenska.

A to zásluhou dnes už nefungujúceho klubu MFK Košice.

Len dvaja košickí hráči sa priamo na ihrisku pričinili o obe pohárové prvenstvá.

Z toho plnú deväťdesiatminútovku si zakaždým odkrútil jediný – Miroslav Viazanko.

Dnes 38-ročný rodák z Prešova vlani na jeseň ukončil profesionálnu kariéru, dlho však bez kopačiek na nohách nevydržal.

V zimnej príprave si rýchlonohý krídelník, ktorý svojimi výpadmi dokázal rozvrátiť nejednu súperovu obranu, na seba po dvanásť a pol roku znova navliekol dres Tatrana.

Aj o tejto téme prezradil viac v rozhovore pre Korzár.

Písal sa 20. máj 2009. Košice vo finále Slovenského pohára v Senci zdolali Petržalku 3:1 a zdvihli nad hlavu víťaznú trofej. Ako si na to spomínate?

„Pamätám si to veľmi dobre. Z Košíc prišlo veľa fanúšikov, bolo to premiérové finále pod názvom MFK a veľká udalosť nielen pre nás, ale aj celú košickú futbalovú verejnosť. Zvíťazili sme suverénne, zápas bol vynikajúci a hrali sme fakt dobre. Veľmi sme si to užili, s fanúšikmi sme sa stretli aj na dvoch či troch benzínových pumpách. Bolo to veľmi zaujímavé a rád na to spomínam.“

Tá najväčšia čerešnička na vás ešte len čakala. Po postupe cez Slaviju Sarajevo ste v play-off Európskej ligy narazili na talianskeho giganta AS Rím. V Čermeli ste s partiou okolo hviezdneho Tottiho, či De Rossiho dokázali pred vyše 8-tisíc divákmi uhrať senzačnú remízu 3:3.