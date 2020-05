Turisti priniesli do Košického kraja do koronakrízy milióny. Budúcnosť je neistá

Jurková: Domáci cestovný ruch musia potiahnuť Slováci.

15. máj 2020 o 0:00 Michal Lendel

V posledných rokoch rástol v Košickom kraji počet domácich, ale aj zahraničných návštevníkov a skvalitňovali sa aj služby. Avšak v súčasnosti zasahuje koronakríza aj segment cestovného ruchu. Podľa aprílových dát organizácie Košice Región Turizmus, ktorá sa stará o propagáciu Košického kraja ako turistickej destinácie, tri štvrtiny subjektov v tomto odvetví priznalo možnosť úpadku v prípade, ak bude mimoriadna situácia pretrvávať počas ďalších mesiacov. Tretina z nich uvažovala o prepúšťaní. Napriek tomu nemusí byť podľa riaditeľky tejto organizácie LENKY VARGOVEJ JURKOVEJ koronakríza pre cestovný ruch na východe úplnou pohromou.

Ako dôležitý je pre Košice, ale i celý kraj, cestovný ruch?

- Odvetvie cestovného ruchu v hospodárstve Košického kraja za uplynulých 5 rokov neustále rástlo, čo súvisí so stúpajúcou návštevnosťou, atraktívnosťou našej destinácie a aj jej obľúbenosťou u domácich či zahraničných návštevníkov. Treba povedať, že za ostatné roky sme sa výrazne pohli aj v oblasti kvality služieb a infraštruktúry, ktoré sú kontaktnou plochou destinácie s návštevníkom a najčastejším jazýčkom na váhach turistu. Z našej pozície sa dlhodobo, spolu s Košickým samosprávnym krajom (KSK), snažíme o čo najužšiu spoluprácu s jednotlivými poskytovateľmi služieb v regióne, či už sú to ubytovacie, reštauračné zariadenia alebo rôzne občianske združenia a neziskové organizácie.

Minulý rok priniesol hneď niekoľko skvelých výsledkov. Celkový počet návštevníkov nám narástol o 18 percent; prenocovania, ktoré prelomili hranicu jedného milióna, stúpli o 27 percent; a objem tržieb sa medziročne dokonca zdvojnásobil a bol bezkonkurenčne najdynamickejší v rámci celej Slovenskej republiky.

Tržby za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach, ktorých prevádzkovatelia riadne priznávajú ubytovaných a odvádzajú za nich dane, činili vlani vyše 33 miliónov eur. Príslušná časť týchto peňazí putuje do pokladníc obcí a miest, z ktorých by následne mali samosprávy pracovať na rozvoji cestovného ruchu. Ďalej však do cestovného ruchu spadá odvetvie gastro, rôzne atrakcie, hrady a na všetky tieto subjekty sú sekundárne napojení dodávatelia tovarov a služieb. To sú stovky príbehov jednotlivcov, zamestnancov, živnostníkov i podnikateľov.

Po úspešnom období je tu ale v súčasnosti koronakríza. Ako sa zatiaľ prejavili jej dôsledky v tomto odvetví?

- Keďže sme najmä letná destinácia, ťažisková sezóna u nás tradične vychádza na obdobie mesiacov jún až september. Samozrejme, uzavretie prevádzok spôsobilo mnohým podnikateľom aj v skorých jarných mesiacoch vážne problémy a nevydýchli si ani pri miernom uvoľnení opatrení, ktoré aktuálne prišlo. Mnohí si museli zodpovedne zrátať všetky náklady a logistické komplikácie spojené s opatreniami, za ktorých môžu fungovať. A mnohí si to, žiaľ, vyhodnotili tak, že sa im jednoducho za daných podmienok otvoriť neoplatí. Verím, že sa postupne naučíme fungovať v zmenenom režime a všetky kompetentné inštitúcie budú podrobne spätne analyzovať, ktoré opatrenia majú z epidemiologického hľadiska pri tejto nákaze skutočný význam.