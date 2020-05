Po pochybnom tendri minister odvolal štatutárov košickej nemocnice

Genéza tendra

ČaSS vypovedal zmluvu

Viac ako štvrťstoročie zabezpečovala upratovacie služby v nemocnici domáca firma ČaSS. Vlani v decembri však vypovedala poslednú zmluvu z roku 2005, lebo sa s nemocnicou nedohodla na navýšení 10 rokov neupravovaných platieb za svoje služby. Pri neustále rastúcich nákladoch označil konateľ Milan Sopko pre Korzár straty spoločnosti ČaSS už za neúnosné.

V rámci aktuálne prebiehajúceho tendra (pre konanie ÚVO) na upratovacie a dezinfekčné služby na 48 mesiacov ponúkla firma ČaSS tretiu najnižšiu sumu zo štyroch záujemcov. Vyhral Atalian SK.

Otázniky vyvoláva, ako zdravotnícke zariadenie stanovilo výšku predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) a prečo má rapídne stúpnuť cena týchto služieb.

ČaSS totiž inkasoval predtým mesačne zhruba 170-tisíc eur s DPH. Po novom by pri tej istej cene zinkasoval víťaz (predbežne Atalian SK) iba takmer 8,2 milióna s DPH.

Predpokladaná hodnota dlhodobej zákazky na 48 mesiacov však bola stanovená vyššie o viac ako 85 percent, teda na 15,2 milióna.

ČaSS dostal zatiaľ dvojmesačný kontrakt

K dispozícii je už aj ďalšie porovnanie. Aby mal kto upratovať do podpísania dlhodobej zmluvy, uzavrela nemocnica s firmou ČaSS dočasný kontrakt zatiaľ na apríl a máj. Mesačne dostane už 264-tisíc eur, čo je oproti jej príjmom od UNLP z minulosti nárast o vyše 55 percent.

Zhruba toľko by mal mesačne dostávať aj Atalian SK počas štyroch rokov. Po prepočte by to mohlo byť dovedna za celé obdobie niekde na úrovni 12,8 milióna eur. To je o 2,4 milióna menej oproti predpokladanej hodnote zákazky.

„UNLP si je vedomá nárastu cien, súčasná je však výsledkom aktuálnych trhových podmienok a hospodárskej súťaže,“ reagovala pred pár dňami hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.

Súťaž na dlhodobé upratovanie stále nie je uzavretá, lebo boli podané námietky voči vyhodnoteniu ponúk.

Námietka pre nízku cenu

Ako sa Korzáru podarilo zistiť, námietku podal ČaSS pre podozrenie na mimoriadne nízku cenu od Atalianu.

„Obstarávateľ, teda nemocnica, mal žiadať vysvetlenie neprimerane nízkej ceny,“ konštatoval konateľ firmy ČaSS.

Zákon uvádza, že mimoriadne nízkou ponukou je vždy taká, ktorá obsahuje cenu najmenej o 15 percent nižšiu ako priemer ponúk ostatných uchádzačov, prípadne je o 10 percent nižšia ako druhá ponuka v poradí.V takom prípade má verejný obstarávateľ povinnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.

„Komisia aplikovala zákonom daný vzorec na výpočet pre mimoriadne nízku cenovú ponuku, pričom ani jedna z podmienok nebola splnená a ponuka Atalianu SK nebola identifikovaná ako mimoriadne nízka. Ďalej dávame do pozornosti metodické usmernenie ÚVO č. 6939-5000/2018, týkajúce sa aj iných spôsobov hodnotenia mimoriadne nízkej ponuky, kde sa spomína i porovnanie ponuky voči predpokladanej hodnote zákazy – avšak tento spôsob je jednou z možností, nie povinnosťou,“ oponovala hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.

Dodala, že komisia aj v súlade s metodickými usmerneniami ÚVO vykonala analýzu nákladov a položkovitého porovnania jednotlivých ponúk, ale ani týmto postupom neidentifikovala ponuku ako mimoriadne nízku.

Celý proces verejného obstarávania prebehol podľa nej v súlade so zákonom.