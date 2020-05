Ihnačák s Vodilom ho z Maďarska pustili na poslednú chvíľu

16. máj 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejový obranca Martin Lenďák má za sebou vydarenú sezónu v drese 6-násobného maďarského majstra Dunaújváros Acélbikák.

V 47 zápasoch zaznamenal 21 bodov za 3 góly a 18 asistencií, čím si vytvoril svoje kariérne maximum na seniorskej úrovni.

Košickému odchovancovi sa páčilo aj samotné mesto, ktoré leží neďaleko Budapešti.

Liga, v ktorej hráva aj viacero kanadských legionárov, ho svojou úrovňou milo prekvapila.

Napriek tomu je už takmer isté, že od budúcej sezóny zmení pôsobisko, hoci zatiaľ nie je isté, kde jeho hokejové kroky povedú.

Vedel, do čoho ide a potvrdilo sa mu to

Hoci po individuálnej stránke sa 26-ročnému obrancovi darilo, jeho mužstvo sa nedokázalo prebojovať do druhého kola play-off.

„Sezónu hodnotím po osobnej stránke pozitívne, ale z hľadiska tímového úspechu sa očakávalo viac. Skončili sme v prvom kole play-off, hoci po základnej časti sme to mali dobre našliapnuté. Všetci to považovali za neúspech,“ povedal Martin Lenďák.

V tíme patril medzi opory defenzívnych radov a s dôležitou rolou sa dokázal veľmi dobre popasovať.

„Všade, kde je obmedzený počet legionárov sa od nich očakáva, že budú na ľade tráviť viac minút ako domáci hráči. Už pred sezónou som vedel, do čoho idem a to sa mi následne potvrdilo. Hral som všetky herné situácie, presilovky aj oslabenia,“ uviedol košický rodák.

Z Dunaújvárosa, ktorý leží južne od hlavného mesta Maďarska, mal Lenďák pozitívne dojmy.

„Je to maličké mesto ale veľmi pekné. Výhoda bola, že sme mali blízko do Budapešti. Zároveň sme mali kam vybehnúť aj mimo mesta, keďže tam bolo pekné okolie. So spoluhráčmi sme občas zašli do jednej talianskej reštaurácie. Bol som tam spokojný.“

Do Rumunska cestovali na zápas aj 12 hodín

Hoci maďarská liga nepatrí v Európe medzi najprestížnejšie, Lenďáka svojou úrovňou nesklamala.