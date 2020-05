Minister školstva po návšteve v Košiciach: Učitelia sa tešia na návrat do škôl

Trvá na oznámení otvorenia alebo neotvorenia škôl v pondelok.

15. máj 2020 o 15:35 TASR, Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) počas piatkovej návštevy základných a stredných škôl v Košiciach pokračoval v diskusiách o potenciálnom otváraní škôl v rámci uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.

Potvrdil, že rozhodnutie v tomto smere by malo padnúť v pondelok 18. mája.

Do škôl by sa mali vrátiť najprv deti v materských školách a žiaci prvého stupňa základných škôl spolu s piatakmi.

„Musím povedať, že bolo aj nadšenie z tej druhej strany, čiže učitelia sa veľmi tešia, že pôjdu už do škôl, ja to podporujem a verím, že spoločne to zvládneme," uviedol minister pre novinárov.

Prípravy

Aké bude pondelkové rozhodnutie, však minister nechcel predpovedať.

„Naozaj až po stretnutí s epidemiológmi budeme vedieť nejaký dátum, od ktorého sa to bude odvíjať," povedal.

Zopakoval, že od rozhodnutia je potrebný týždeň až dva na prípravu otvorenia škôl.

„Všetky metodické a iné pokyny sa u nás už spracúvajú, ale potrebujeme ich následne posunúť zriaďovateľom, aby aj oni na základe tých pokynov mohli zvážiť, či pôjdu do otvorenia škôl a za akých podmienok," dodal Gröhling.

Autor videa: Kristián Sabo

Interný prieskum magistrátu

Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca.

Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa deti vzdelávajú dištančnou formou.

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) ocenil prístup a komunikáciu ministerstva školstva s mestom ako zriaďovateľom základných a materských škôl.

Uviedol, že podľa interného prieskumu magistrátu dve tretiny rodičov sú pripravené na to, aby deti opäť pustili do škôl.

Stredoškoláci ešte zostanú doma

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý) označil za múdre otvárať školy len čiastočne.

Ocenil tiež ponechanie vzdelávania na diaľku pri stredoškolákoch, dištančná forma sa podľa neho na stredných školách v kraji úspešne odskúšala.

Gröhling zavítal na košické základné školy Bernolákova a Hroncova, na Gymnázium Park mládeže a Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú.

V programe mal aj stretnutia s rektormi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Technickej univerzity v Košiciach.

Prijímačky na stredné školy a maturity v Košickom kraji Župné stredné školy prijímajú deviatakov zväčša na základe prospechu z koncoročného vysvedčenia v 8. ročníku a polročného v 9. ročníku. Tiež sa prihliada na úspechy zo súťaží a olympiád. „Talentové skúšky plánovalo robiť 16 zo 63 župných škôl. Viaceré napokon prijímačky zrušili, ďalšie sa rozhodli pripraviť talentovky na diaľku, napríklad konzervatóriá prostredníctvom videonahrávky, škola umeleckého priemyslu zadá úlohu, ktorú budú uchádzači posielať poštou,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. V Košickom kraji pripravia len tri školy talentové skúšky prezenčnou formou. Pôjde o Strednú športovú školu v Košiciach, vrátane Krajskej hokejovej akadémie, v odboroch športové gymnázium, športový manažment, digitálne služby v športe, spracovanie dát v športe. Prijímačky sa uskutočnia aj na Strednej odbornej škole v Strážskom a Spojenej škole v Sečovciach, v oboch prípadoch ide o odbor ochrana osôb a majetku. V KSK je 5 360 deviatakov, na župné stredné školy je možné prijať 6 538 žiakov. Talentovky sa uskutočnia v termíne od 19. mája do 30. júna. Maturity Na župných stredných školách tento rok maturuje 4 526 študentov. „V marci sa písomné maturity nekonali, ústne maturity boli zrušené. Známku maturantom vyrátajú vyučujúci na základe aritmetického priemeru z koncoročných známok zo všetkých predošlých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov,“ uvádza Terezková. Ak má študent voči takejto známke výhrady, odvolanie môže podať do 15. mája. Za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení potom absolvuje riadnu ústnu maturitnú skúšku. „Štatistické údaje k maturitnej skúške 2020 do systému aScorbit KSK poskytlo 61 škôl, ktoré administratívne stanovili 17 533 známok, z ktorých 16 947 bolo akceptovaných. V 42 prípadoch žiaci stanovenú známku odmietli a využili možnosť zabojovať o lepšiu známku ústnou formou. Najviac takýchto prípadov z gymnázií zatiaľ evidujeme na Gymnáziu Poštová (10 známok), zo skupiny SOŠ je 15 zamietnutých známok na SOŠ Ostrovského. Ústne maturity sa prezenčne uskutočnia v termíne od 25. mája do 13. júna,“ uzavrela Terezková.