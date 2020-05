Dôchodcu chcel podviesť fintou, že mu nesie preplatok

Muža odsúdili za falošnú päťstoeurovku. Komplic behá po slobode.

18. máj 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Dôchodcovia sú častým terčom podvodníkov, ktorí vymýšľajú rôzne spôsoby, ako ich obrať o peniaze. Raz sú to fingované odpočty plynu či elektriny, vďaka ktorým sa dostanú do bytu či domu a potom kradnú. Inokedy zas údajné havárie príbuzného, ktorý okamžite potrebuje finančnú pomoc.

Okresný súd Košice I sa minulý týždeň zaoberal prípadom, ktorého hlavní aktéri zneužili dôverčivosť 88-ročného seniora inou a tiež rozšírenou fintou. Tvrdili mu, že roznášajú preplatky, no treba im vydať z 500-eurovej bankovky. Tá však bola falošná.

Žena ušla, jeho chytili

Hoci páchatelia boli minimálne dvaja, obvineniu a napokon aj obžalobe košickej prokuratúry čelil iba dnes už 27-ročný Peter T. pôvodom z Lučenca. Na krku mal zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a tiež prečin podvodu. Hrozilo mu 7 až 10 rokov väzenia.

Skutku sa dopustil ako 22-ročný ešte v auguste 2014 v priestoroch rodinného domu na Mengusovskej ulici v Košiciach. Zazvonil pri bráne Jozefa B. a povedal, že mu z rozhodnutia ministerstva zdravotníctva nesie 10-eurovú nákupnú poukážku a preplatok za lieky od Sociálnej poisťovne. Mobilným telefónom privolal doteraz neznámu ženu, ktorá vyčíslila preplatok na 130 eur.

Všetci traja vošli do domu, kde žena dala Petrovi a ten podal dôchodcovi 500-eurovú bankovku. Požiadal o výdavok 370 eur, ktorý aj dostal. Vtedy do domu prišiel Jozefov vnuk Tomáš, ktorý okamžite zistil, že päťstovka je falošná. Hoci sa žene podarilo ujsť, Petrovi nie. Tomáš ho pri pokuse o útek chytil a zadržal až do príchodu polície.

Dôchodca ešte päťstovku nevidel

Na polícii Peter vypovedal, že jeho úloha spočívala v prítomnosti na mieste, za čo mal dostať 50 eur. O tom, že bankovka je falošná, vraj nevedel. Na súde dodal, že bol bez finančných prostriedkov a potreboval peniaze.

Preto súhlasil s návrhom na spoluprácu od ženy z vplyvnej rómskej olaskej rodiny z Lučenca. Mali sa vydávať za sociálnych pracovníkov a poskytovať 10-eurové poukážky s preplatkami. Bankovku vraj dovtedy vôbec nevidel, do rúk mu ju v dome podala tá žena.

Dôchodca Jozef potvrdil priebeh skutku tak, ako znie obvinenie. Dodal, že 500-eurovú bankovku v živote nevidel, preto sa "darcov" opakovane pýtal, či je pravá. Zakaždým dostal odpoveď, že áno. Žena odišla z domu, vraj si zavolať, vo chvíli, keď pred ním zbadala zastať auto. A ten muž utiekol vtedy, keď sa šiel vnuk pozrieť pred dom, či tú ženu niekde neuvidí.

NBS: Nepodarený falzifikát

Svedok Tomáš vypovedal, že najprv stretol odchádzať z domu neznámu ženu. Na otázku, čo tu robí, odpovedala, že hľadá nejaký penzión. Potom zbadal v rukách starého otca bankovku a dozvedel sa od neho, že je to nejaký preplatok. Okamžite spoznal, že je falošná.