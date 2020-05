Zvýšené dane za nehnuteľnosť: Košickí dôchodcovia sa cítia oklamaní

Mnohí nevedeli, že o polovičnú zľavu si museli požiadať v januári.

18. máj 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

Dôchodcovia cítia krivdu. O zľavu na dani z nehnuteľnosti museli požiadať, pri odpade je to automaticky. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V uplynulých dňoch dostávali obyvatelia rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľnosti či poplatku za komunálny odpad.

Od 1. januára 2020 sa výrazne zvýšila sadzba dane z nehnuteľností.

Rozhodli o tom mestskí poslanci na decembrovom zastupiteľstve.

Mnohé sťažnosti

Pre seniorov platí zníženie dane o polovicu, no museli si o to požiadať do konca januára.

Mnohí však o tom nevedeli a zaplatia tak plnú sumu.

Magistrát vinia z byrokracie a z neinformovania o tom, že nárok na polovičnú zľavu si mali uplatniť.

„Prečo verejnosť nebola dôsledne informovaná, že každý dôchodca nad 70 rokov, ktorému patrí päťdesiatpercentná zľava z dane za byt, má osobne prísť na patričný úrad a písomne požiadať o uplatnenie tohto nároku? Magistrát disponuje rodným číslom každého vlastníka bytov. Napriek tomu bez predmetnej písomnej žiadosti bola päťdesiatpercentná úľava na dani za byt spomínaným dôchodcom odopretá,“ sťažujú sa.

Seniori kritizujú málo informácií od mesta.

Zdôrazňujú, že málo z nich aktívne používa internet a vie si vyhľadať potrebné informácie na webových stránkach.

Cítia nespravodlivosť

Košičanka Jana Bandurová hovorí v otvorenom liste primátorovi, že mesto Košice okráda svojich dôchodcov.

Opiera sa o príklad poplatku za komunálny odpad.

Pri ňom je zľava uplatňovaná automaticky, teda občan o ňu ani nemusí žiadať.