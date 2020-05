Dana Velďáková verí, že pretekať sa začne v júni

Už aj v atletike chystajú virtuálne preteky.

18. máj 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Tréningy vonku už spustili aj atletické kluby, ktoré podobne ako napríklad futbalisti začali v menších skupinkách.

Samozrejmosťou je dezinfekcia športových potrieb, obmedzenia týkajúce sa používania spŕch, WC, či udržiavanie dvojmetrových odstupov.

Športovcom aj naďalej chýba motivácia, keďže budúcnosť podujatí je neistá, no chuť po spoločnom tréningu už bola enormná.

Adrenalín zo súťaženia budú môcť niektorí aspoň čiastočne opäť zažiť vďaka virtuálnym pretekom, ktoré majú kluby pripraviť.

Trénerka klubu Atletika Košice Dana Velďáková pevne verí, že reálna sezóna by mohla začať už v júni.

Prvý týždeň ešte mali obavy

Na atletickom štadióne v Košiciach sa už môže opäť trénovať, no len za prísnych hygienických opatrení.

„Predĺžili sme tréningové časy, aby sme mohli deti rozdeliť do viacerých päťčlenných skupiniek. Vďaka tomu sme minimalizovali vzájomný kontakt a môžeme sa im s trénermi dostatočne venovať. Prvý týždeň sme sa toho ešte trochu obávali, ale teraz sú už aj deti naučené, čo môžu robiť a čo nie. Myslím, že to prebieha úplne bez problémov,“ povedala Dana Velďáková a dodala:

„Máme k dispozícii dezinfekčné prostriedky, a keď napríklad odhadzujeme medicinbal všetko dôsledne dezinfikujeme. Horšie je to trochu s WC, ktoré nie je k dispozícii. Rodičov sme na to upozornili, takže sa to snažia ustriehnuť. Ešte na začiatku s tým boli trochu problémy ale teraz je to už v poriadku.“

Pohyb im chýbal

Deti sa na tréningy už nemohli dočkať a obrovské nadšenie museli spočiatku tréneri krotiť.