Jarmila Vaňová: Fico chce spoločnosť polarizovať rómskou kartou

OĽaNO má troch rómskych poslancov. Pritiahli aj voličov Smeru.

21. máj 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

Začala za pultom v obchode, neskôr bola prvou miestnou poslankyňou v obci. Roky pôsobila ako novinárka, neskôr ako terénna pracovníčka na Luniku IX. Hovorí, že základ je vzdelanie a že Rómovia musia dostávať mená. Expremiéra Roberta Fica (Smer) kritizuje, že im za 12 rokov pri moci nepomohol. Jarmila Vaňová (OĽaNO).

Aká bola vaša cesta z predavačky priemyselného tovaru do Národnej rady SR?

- Dlhá, zahŕňa značný kus môjho života. Prácu predavačky som mala rada, pretože som vždy inklinovala k práci s ľuďmi. S touto érou môjho života som sa rozhodla skončiť zhruba pol roka po Nežnej revolúcii. Rozhodla som sa venovať viac rodine a nikdy som to neoľutovala. Ten čas vlastnej realizácie mi neušiel, práve naopak, mala som na to potom veľký priestor a venovala som tomu veľa času a energie. Či už ide o prácu píšucej, televíznej aj rozhlasovej redaktorky, šéfredaktorky, programovej riaditeľky mediálnej organizácie, v ktorej som fungovala dlhý čas. Mojou pracovnou témou boli Rómovia a všetko, čo sa tejto menšiny, ku ktorej patrím, týkalo.

Čo ste museli zvládnuť, keď ste sa rozhodli získať vzdelanie?

- Okrem často neľahkého terénu, vysokého pracovného nasadenia a starostlivosti o domácnosť som sa rozhodla študovať, urobila som si ďalšiu strednú školu, vysokú školu, lektorské osvedčenie, doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovala som niekoľko zaujímavých školení a tréningov.

Prekážky, ktoré som vtedy riešila, mi neprišli nijako dramatické, skôr bežné, ktoré vychádzali priamo zo života. Dramatické však bolo ochorenie mojej dcéry na onkologické ochorenie či fakt, že moja najstaršia dcéra je od 15 rokov na invalidnom vozíčku. Všetko ostatné, ako napríklad to, že som riešila, odkiaľ zoberiem peniaze na školné a kedy sa budem učiť na skúšky, ako si to všetko zmanažujem, aby všetko fungovalo, sa dá, ak človek chce a má podporu najbližších.

Aká je vaša hlavná téma v role poslankyne?

- Ako novinárka som sa viac ako 17 rokov venovala práve tzv. rómskej téme a tá je tak široká, že zasahuje do každej životnej oblasti ľudí. Netýka sa však len Rómov, ako by si mnohí mysleli, týka sa to nás všetkých, pretože so stavom, ktorý tu máme, nie sme spokojní a zrejme by sme nenašli človeka, ktorý by spokojný bol. Za 30 rokov sa urobili aj dobré veci, ale aj veľa vecí sa zanedbalo, bagatelizovalo, odsúvalo na okraj a neraz aj zneužívalo. To je mojou témou a, samozrejme, moja je aj téma sociálnej spravodlivosti. Zaujíma ma i vzdelávanie rómskych detí a ľudské práva.

Koho považujete vo vašom poslaneckom klube za hodnotovo najbližšieho spojenca a s kým si rozumiete z ostatných strán v koalícii?

