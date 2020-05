Archeologický výskum v Kostoľanoch nad Hornádom potvrdil existenciu rotundy

Našli aj stredoveké mince či prsteň.

19. máj 2020 o 16:44 TASR

KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM. Archeologický výskum v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie potvrdil existenciu rotundy.

Pri kostole sv. Štefana prvomučeníka našli aj stredoveké mince či prsteň približne z 12. storočia. Ako povedal hlavný archeológ spoločnosti Triglav Peter Šimčík, ide o významný nález.

Pred samotným výskumom realizovali na mieste geofyzikálny prieskum, ktorý už naznačoval nález rotundy s apsidou.

Podľa Šimčíka v druhej polovici 12. storočia už zrejme stála a neskôr k nej pravdepodobne pristavali menšiu loď. Tú neskôr, keď kopali základy pre novší, stredoveký kostol, využívali ako karner na uschovanie kostí zosnulých.

Hroby z 15. storočia

„Výskumom sme zachytili hroby z 15. storočia, ktoré rešpektujú obvodovú stenu rotundy, čiže vieme, že samotná stavba už bola postavená pred týmto obdobím," povedal s tým, že v jednom porušenom kostrovom hrobe našli aj strieborný prsteň, ktorý datujú približne do 12. storočia.

Ako hovorí, preto by ich nálezy starších hrobov ako z uvedeného obdobia neprekvapili.

Podľa Šimčíka nájdené mince pochádzajú z čias panovania Žigmunda Luxemburského, Albrechta Habsburského a našli aj stredoveké mince z doby panovania Mateja Korvína.

„Celkovo ide o veľmi významný nález pre obec, ale aj pre región," dodal s tým, že takéto nálezy sa podarí vykopať možno raz za desať či 20 rokov.

Podpora turizmu

Ako povedal starosta Anton Medvec (nezávislý), v obci predpokladali, že na tomto mieste kedysi stál sakrálny objekt. Niektorí pamätníci totiž hovorili o tom, že pri výstavbe domu smútku pri kostole narazili na staré murivá, čo napokon potvrdil aj prieskum sondou.

„Vo výskume sa ďalej nepokračovalo, lebo na to neboli finančné prostriedky. Vrátili sme sa k tomu znova o dva roky, vtedy sme už urobili výskum väčšieho rozsahu, pri ktorom sme zachytili už aj ten samotný poloblúčik," vysvetlil s tým, že k výskumu sa opäť vrátili po dvoch rokoch.

„Chceli sme túto rotundu vyskúmať celú, to sa aj podarilo," dodal.

Podľa jeho slov to chcú využiť v prospech rozvoja cestovného ruchu a kultúry.

Financie sa budú snažiť zohnať aj na úplné dokončenie výskumu.

„Je tu ešte zopár detailov, ktoré by bolo dobré v budúcnosti ozrejmiť a určité miesta ešte otvoriť," povedal.

Časom by mal na mieste vyrásť pôdorys rotundy a v pláne majú tiež pripraviť vizualizáciu tohto objektu.

„Pribudne aj nejaká lavička či informačná tabuľa. Je to veľmi pekná lokalita, keď sa to tu ešte viac vyčistí, tak aj s výhľadom na priľahlé údolie Hornádu to bude atraktívne nielen pre občanov, ale aj návštevníkov obce," uzavrel starosta.