Košice pred sto rokmi: Statkára nahnevalo delenie pôdy, súdili ho pre poburovanie

Čo písali noviny.

24. máj 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pozn. Pre zachovanie autenticity sme články nechali v pôvodnom znení.

Verejné sokolské cvičenia

Dňa 3. júna bude v Košiciach uskutočnené verejné sokolské cvičenie na Rákócziho okružnej (dnes Moyzesova ulica). Po cvičení bude v Československom dome veselica. Podľa správ sa javí o toto verejné cvičenie neobyčajne veľký záujem, a preto upozorňujeme už vopred, aby si zaistil vstupenku. Prihlásiť sa možno už teraz v kancelárii sokolskej, v telocvični reálneho gymnázia na Kováčskej ulici.

(Slovenský východ, 23. 5. 1920)

Košice prináležia Košičanom

Toto heslo v stredajšom ako aj v piatkovom čísle košických novín Esti Ujságu podpisujeme aj my, nakoľko tu úprimne ide o pravé a spoločné záujmy všetkých obyvateľov mesta Košíc bez rozdielu národnosti, vierovyznania a politickej príslušnosti. Ale to nie je celé zrejmé, ako to myslíte, že nech ostanú Košice rečovo, osvetovo ďalej čo do priemyslu a obchodu Košičanom. Národnostná tvárnosť Košíc sa po prevrate náležite zmenila, o čom svedčí nová štatistika popisu ľudu. prisťahovali sa sem do spoločnej domoviny aj bratia Česi a iní Slováci z ďalekých oblastí republiky. Títo by snáď mali byť vytvorení z toho, aby sa tu vo svojej domovine osvetovo a hmotne uplatňovať mohli? Len pod touto podmienkou môže tu nájsť každý, čo mu ako rovnoprávnemu občanovi prislúcha. Za túto rovnoprávnosť sa zasadzujeme aj my a žiadame tie isté práva a výhody pre všetkých spoluobčanov. Nech sa tu vyvinuje ušľachtilé súťaženie rovnoprávnych jednotlivcov tak na poli osvety, ako aj v hospodárskom živote. Konkurencia a závodenie slušných zložiek národa prospeje nám všetkým bez všetkých straníckych rozdielov.

(Slovenský východ, 23.5.1920)