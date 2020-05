Košice sa pripravujú na otváranie škôl. Problém môže byť s dezinfekciou

Nedostatok kapacít vraj nehrozí.

20. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

KOŠICE. Škôlkari a žiaci prvého až piateho ročníka základných škôl (ZŠ) dostali po vyše dvoch mesiacoch možnosť vrátiť sa opäť do tried.

V rámci štvrtej fázy uvoľňovania opatrení budú môcť materské a základné školy aj školské kluby detí od 1. júna opäť otvoriť svoje brány.

Opätovné spustenie výchovno-vzdelávacieho procesu aj návrat detí sú však na báze dobrovoľnosti.

Zriaďovatelia majú teraz dva týždne na to, aby u rodičov zistili záujem o zaradenie ich potomkov do prezenčnej formy výučby a v prípade pozitívnej prognózy pripravili a zabezpečili spolu s riaditeľmi všetko potrebné.

Košické školy sú pripravené

Mesto Košice sa na znovuotváranie škôl začalo pripravovať od prvých zmienok o obnovení klasického vyučovania.

„Hneď, ako sa pred niekoľkými týždňami začala zvažovať možnosť opätovného otvorenia škôl, komunikovali sme s riaditeľmi, akým spôsobom by sme to vedeli urobiť. Môžeme povedať, že naše základné a materské školy sú pripravené na návrat žiakov do vyučovacieho procesu,” potvrdil hovorca mesta Vladimír Fabian.

Konkrétne pokyny a podmienky k opätovnému spusteniu výchovno-vzdelávacieho procesu poznajú zriaďovatelia od pondelka.

Úlohu zistiť záujem rodičov o návrat detí do škôl majú riaditelia v Košiciach od utorka.

„Predbežne môžeme povedať, že vyše polovica rodičov isto bude chcieť, aby ich deti opätovne chodili do škôl,” uviedol hovorca.