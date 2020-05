Herec Andrej Palko si na pamiatku nechal len bratislavský prízvuk

Syn exministra vnútra završuje desiaty rok v činohre Štátneho divadla Košice.

24. máj 2020 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

Je výnimkou potvrdzujúcou pravidlo. Väčšinou to býva tak, že umelci z východu sa ťahajú do Bratislavy. Syn exministra vnútra ANDREJ PALKO, ako rodený Bratislavčan, sa pred desiatimi rokmi pobral opačným smerom a prijal stále angažmán v činohre Štátneho divadla Košice. Výrazne sa počas predchádzajúcich náročných mesiacov podieľal aj na úspechu projektu Umením skrotiť nudu, ktorý košické divadlo spustilo počas koronakrízy na sociálnych sieťach.

Pandémia koronavírusu zdá sa doznieva, ale ty si sa ani v karanténe nenudil a zásoboval si divákov spolu s kolegami z činohry vtipnými videami. Ako vyzerala herecká tvorba v domácich podmienkach a čo ťa možno toto obdobie naučilo?

- Keď zrazu nastala situácia, že sme všetci doma, bolo si treba vymyslieť nejakú činnosť. A keďže som človek tvorivý a divadlo spustilo na svojej facebookovej stránke videoplatformu, tak som sa toho veľmi rád hneď chopil. Jednak mi to vytváralo aj nejakú pracovnú náplň, ale hlavne to bola pre mňa zábava. A čo sa týka tvorby videí v domácich podmienkach - hlavne som najprv musel vymyslieť nápad a to sa dá urobiť kedykoľvek a kdekoľvek. No a potom si nájsť doma chvíľku na realizáciu. Toto obdobie ma tiež naučilo, že dokážeme byť s manželkou a dvomi deťmi na jednej kôpke aj tri mesiace a nepozabíjame sa navzájom. A tiež nakúpiť na týždeň dopredu.

Čo ti ako hercovi najviac chýbalo a na čo sa najviac tešíš, keďže Slovensko prešlo už do záverečnej fázy uvoľňovania opatrení?

- Tak, samozrejme, to čo asi každému divadelnému hercovi - predstavenia. A tiež kolegovia a celkovo - práca ktorou sa živím. Veď ako sa vraví, práca šľachtí. No a najviac sa teším na to, keď bude celá pandémia históriou. Ale kedy to bude, to nevie nikto. Snáď už o rok...

V niektorých videách sa ako veľký talent ukázal aj tvoj syn Fedor, ktorý zabáva aj svojimi vtipnými hláškami. Vyrastá v ňom nasledovník, ktorý prevezme herecké žezlo?

- Je pravda, že Fedor má na svoj vek veľmi slušne vybavenú slovnú zásobu a aj schopnosť s ňou narábať má do značnej miery vycibrenú. Čo samozrejme vie využiť na kvalitné papuľovanie a polemiku názorov ohľadom fungovania domácnosti a jeho povinností v nej. A či prevezme herecké žezlo? Zatiaľ vraví, že nevie. Ale nezatracuje to.