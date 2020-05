Prezident HC Košice varuje pred druhou silnejšou vlnou ekonomickej krízy

Azda najväčšmi koronakrízou postihnutým športom nielen na Slovensku je hokej. Fanúšikovia prišli o play-off boje o majstrovský titul, kluby rátajú stotisícové straty, nehrali sa majstrovstvá sveta, ktoré zvyčajne na dva týždne pripútali Slovensko k televíznym prijímačom. A košickí fanúšikovia sa nedočkali očakávaného reparátu za tri zbabrané sezóny, ktorý sa podľa vývoja v základnej časti reálne črtal. Vidina fandenia v hľadisku hokejových arén je stále v nedohľadne. Košičania dokonca navrhli, aby sa nový ročník Tipsport ligy začal až v decembri. Prezident klubu JÚLIUS LANG v rozhovore vysvetľuje prečo a hovorí aj o aktuálnej situácii v klube.

V predchádzajúcich rokoch o tomto čase už prebiehala suchá príprava na novú sezónu. Keďže sa obmedzenia v súvislosti s koronavírusom uvoľňujú, kedy plánuje HC Košice spustiť tréningový proces aspoň vo vonkajších priestoroch u mužov, prípadne v mládežníckych mužstvách?

- Väčšina hráčov A-tímu i mládežníckych kategórií trénovala individuálne. Mladí hráči sú v kontakte so svojimi trénermi a trénujú individuálne. Tréningový proces mládeže je už prakticky sformovaný, pracovali na ňom tréneri a čakáme už len na príchod športového riaditeľa Jana Šťastného.

Ako prebiehal tréningový proces počas karantény – u mládežníkov, ale aj u hráčov, ktorým neskončili zmluvy. Mali nejaké individuálne plány, respektíve formu online tréningov?

- Hráči A-tímu v uplynulej sezóne trénujú individuálne. Pre mládežnícke tímy sme pripravili online tréningy, ktoré chceme uchovať v internej knižnici na prípadné ďalšie použitie.

Viaceré mužstvá už zverejňujú informácie o budovaní kádra pre novú sezónu. Aká je situácia v HC Košice. Koľko hráčov má ešte platné zmluvy a koľkí z kádra pre nedokončenú sezónu 2019/2020 by mali ostať? Prebiehajú rokovania s ďalšími hráčmi a kedy by mohla byť známa kostra pre novú sezónu?

- HC Košice má záujem o väčšinu hráčov z minulej sezóny. Nepriaznivá ekonomická situácia, výpadok príjmov z konca sezóny a celková neistota zatiaľ komplikujú práce na budovaní kádra. Rozpočet na hráčov bude v HC Košice v budúcej sezóne určite nižší. S hráčmi sme v kontakte a o situácii sa navzájom informujeme.

Otvorená ostáva aj otázka trénera? Komunikovali ste s Petrom Draisaitlom o jeho pokračovaní v Košiciach?

- S Petrom sme taktiež v kontakte a máme záujem o jeho služby. Podobne ako pri hráčoch však čakáme na vyjasnenie niektorých „premenných“, ktoré sú zásadné pre ďalšie rozhodnutia ohľadom A-tímu.

Nedohratie súťaže a jej predčasné ukončenie znamenalo určite veľké finančné straty. Dá sa vyčísliť o koľko prišlo HC Košice?

- V prípade Košíc išlo o výpadok vo výške minimálne 500 000 eur. V prípade postupu do semifinále sa črtala atraktívna séria proti Slovanu. Treba si uvedomiť výšku tejto sumy, ktorá tvorí podstatnú časť klubového rozpočtu.

Viaceré kluby kvôli týmto stratám bojujú s existenčnými problémami, nehrozí niečo podobné aj košickému hokeju? Odrazí sa výpadok príjmov aj v spôsobe budovania mužstva? Dá sa napríklad očakávať menej legionárov a väčší priestor pre domácich hokejistov a mladých hráčov?

- Nie je tajomstvom, že problémy má aj generálny partner klubu U. S. Steel Košice. Robíme všetko pre to, aby sme našli riešenie. Diskutujeme s primátorom, potrebujeme dohodnúť podmienky v Steel Aréne. Urobíme všetko pre to, aby seniorský hokej v Košiciach pokračoval. Zároveň chceme dokončiť jednu z našich vízií, ktorou je transformácia na komunitný klub. Chceme do deja zatiahnuť fanúšikov a širšie spektrum podnikateľov. Áno, je pravdepodobné, že káder bude zložený z viacerých mladých hráčov.

Aký je postoj HC Košice k termínu začiatku novej ligovej sezóny a návrhu uzavrieť Tipsportligu na jednu sezónu?

- HC Košice jednoznačne vníma signály zo zahraničných trhov a myslíme si, že bohužiaľ druhá a silnejšia vlna ekonomickej krízy je ešte len pred nami. Potrebujeme čas na to, aby sa podnikatelia i samotní ľudia dostali zo stavu neistoty. Pri rozhodovaní je nezodpovedné nebrať do úvahy aj fakt, že štadióny budú v prípade návratu nákazy zatvorené ako prvé. Ekonomické následky pre slovenský hokej by boli devastačné. Preto sme zástancami názoru, že začiatok ligy je nutné posunúť na minimálne december 2020. Najbližšie mesiace ukážu, ako sa bude celá táto kríza ďalej vyvíjať.

Najmä u detí je dôležité udržiavanie istých návykov pri aktívnom športovaní. Neobávate sa, že zatiaľ dvojmesačný výpadok spoločných tréningov zníži záujem detí o šport všeobecne a spôsobí aj to, že sa k športu späť nevrátia?

- Vzťah našich trénerov s hráčmi je skvelý. Sú v kontakte od vypuknutia krízy a všetci sa už tešia na návrat do tréningového procesu. My sme na nich hrdí a vieme, že budú na novú sezónu patrične pripravení.