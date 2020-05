Urban uvažuje o Keni. Nechce si vyčítať, že tam nebol

KOŠICE. Bežec Jozef Urban sa pripravuje na sezónu, ktorú by mal odštartovať už o pár týždňov pretekmi v Česku.

Pevne verí, že následne sa predstaví na polmaratóne v Bratislave a v októbri aj na Medzinárodnom maratóne mieru (MMM).

Po zdravotnej stránke je košický bežec stopercentne fit.

Počas prípravy sa ho ujal fyzioterapeut Tomáš Kulan, ktorý spolupracoval aj s bojovníkom MMA Attilom Véghom.

Jedným z Urbanových cieľov je zlepšiť svoj čas na 10 km trati a získať čo najlepšie umiestnenie na košickom maratóne.

Obnovil spoluprácu s trénerom Valentom

Koncom minulého roka, pár týždňov po absolvovaní MMM zmenil Urban svojho trénera.

„Dohodol som sa na spolupráci s Dušanom Valentom, s ktorým som pracoval aj v rokoch 2014 a 2015. Ešte v zime som začal s prípravou dlhými voľnými behmi, no potom som ochorel a nestihol som žiaľ majstrovstvá Slovenska (MSR) na 10 km v Majcichove. Následne som začal opäť trénovať, no v polke marca prišli opatrenia súvisiace s koronavírusom. Priznám sa, že mne osobne dlhšia pauza od pretekov padla vhod, keďže telo ju už potrebovalo,“ povedal Jozef Urban.

Aktuálne trénuje stále v zimnom režime, čo by sa malo postupne zmeniť.

„Behávam dlhšie úseky aj kratšie s desiatkovým alebo polmaratónskym tempom. Do prípravy sme zaradili aj krátke výbehy do kopca. K tomu mám ešte dvakrát do týždňa posilňovňu. Časom prejdeme v tréningu na rýchlejšie tempá,“ uviedol Urban.

Takú dlhú pauzu od pretekov nemal

Súťažné dianie by si mohol košický bežec opäť vyskúšať už na budúci mesiac.

„Keď bude situácia s pandémiou pod kontrolou, mali by sme mať prvé preteky v rámci MSR na 10 km na dráhe 27. júna v Brne. Prípravu ale viac smerujem k slovenskému šampionátu v polmaratóne, ktorý bude v Bratislave v septembri a následne v októbri MSR v maratóne v rámci MMM. Verím, že sa časom spustia aj dráhové preteky na Slovensku, keďže tu veľa ľudí na štadióny nechodí,“ skonštatoval Urban a dodal:

„Posledné preteky som absolvoval ešte v januári. Nepamätám sa, kedy som mal takú dlhú pauzu od súťažného štartu. Teším sa, že sa to pomaly začne rozbiehať. Aj priateľka mi vravela, že bude rada, keď sa budem môcť ísť konečne vyblázniť na preteky. Som jej veľmi vďačný za to, ako ma stále podporuje.“

Intenzívne sa venuje regenerácii

Po zdravotnej stránke je Urban už stopercentne fit a je pripravený naplno predviesť čo je v ňom.

„Všetky malé zranenia som sa snažil dať do poriadku. Aj z toho dôvodu som netrénoval na sto percent. Veľmi mi po zdravotnej stránke pomohol fyzioterapeut Tomáš Kulan z Humenného, ktorý pripravoval aj MMA bojovníka Attilu Végha. Intenzívne sa teda venujem aj regeneračnej stránke v rámci prípravy,“ povedal Urban.

V minulých rokoch chodil na sústredenie do Vysokých Tatier, uvažovať už začal aj o Keni.

„Rozprával som sa s pár bežcami ako to tam prebieha a chcel by som skúsiť. Keď raz skončím s behom, nechcem si vyčítať, že som tam nebol. Čo ak mi to pomôže sa zlepšiť? Určite teda plánujem zaradiť Keňu do sústredenia, ale v najbližšej dobe to zrejme nebude možné. Uvidíme aj podľa mojich výkonov na pretekoch, či sa to vôbec oplatí.“

Chce sa zúčastniť na Atletickej lige

Z hľadiska výkonov sa chce sústrediť najskôr na zlepšenie svojho času na 10 km trati.

„Momentálne neviem odhadnúť na akej úrovni sa pohybujem, keďže som dlho nesúťažil. Sám som zvedavý, či budem schopný zabehnúť desiatku za 30 minút a 40 sekúnd, alebo to bude okolo 31:30. Približne v tomto rozmedzí sa budem asi pohybovať.“

Na svojom obľúbenom podujatí MMM by chcel dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie.

„Bude záležať od situácie, ale myslím si, že organizátori pristúpia k obmedzeniu na 1000 účastníkov. Uvidíme, aké budú opatrenia a či sa nespustí druhá vlna vírusu. Osobne si myslím, že do Košíc nepríde úplná špička zahraničných pretekárov ako zvykla chodiť. Z krajín ako Španielsko, Taliansko, Veľká Británia príde asi len minimum ľudí. Keňania sa možno budú báť prísť do Európy. Ak prídu, bude to super z hľadiska vyššej konkurencie, ale ak nie, budeme mať väčšiu šancu na lepšie celkové umiestnenie,“ uviedol Urban.

V Košiciach by sa malo navyše konať jedno podujatie, na ktorom by chcel Urban premiérovo štartovať hoci len nesúťažne.

„Ak by sa spustila Atletická liga v Košiciach niekedy v júli, zvažoval som účasť na krátkej 1500-metrovej trati, prípadne zabehnúť 3 alebo 5 kilometrov. Bolo by to však mimo súťaž, no čas by sa mi počítal, ak by som urobil dobrý výkon.“