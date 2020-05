Nadrogovaný šofér zavinil smrť štyroch ľudí. Dostal aj doživotný zákaz

Vinník tragickej nehody pri Turni nad Bodvou si už odpykáva trest.

21. máj 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Vlani v jeden júlový podvečer sa na ceste v katastri obce Turňa nad Bodvou stala tragická dopravná nehoda. Na križovatke sa zrazili dve vozidlá, v každom z nich kolíziu neprežili dve osoby.

Prokuratúra z prečinu usmrtenia v tom najprísnejšom odseku obžalovala 21-ročného Jána Grundzu z Turne nad Bodvou. V stredu sa posadil pred sudkyňu Okresného súdu Košice-okolie.

Vypočuť si verdikt nad človekom, ktorý ich pripravil o členov dvoch rodín, prišlo aj viacero pozostalých.

Drogy v krvi

Podľa znenia obvinenia chcel vodič čierneho Volkswagenu Golf, ktorý premával od obce Drienovec, odbočiť vľavo na obec Turňa nad Bodvou. Pri tom nedal prednosť protiidúcej čiernej Alfe Romeo.

Došlo k čelnej zrážke, pri ktorej na následky ťažkých zranení prišli o život štyria ľudia. Z posádky alfy to boli 51-ročný vodič Albert T. a jeho 62-ročná spolujazdkyňa na vedľajšom sedadle Eva K. Z posádky volkswagenu neprežili 51-ročný Ján G. starší, ktorý sedel na sedadle vedľa vodiča, a jeho 26-ročná dcéra Melinda G., ktorá sedela vzadu v strede.

Ďalší pasažieri utrpeli ťažké zranenia.

U Grundzu bola laboratórnym rozborom krvi, odobratej bezprostredne po nehode, zistená prítomnosť omamných a psychotropných látok. Konkrétne šlo o metamfetamín s koncentráciou 66 ng/ml a amfetamín s koncentráciou 62,6 ng/ml.

Rozbor krvi druhého vodiča dopadol negatívne.

Viezol do práce seba aj sestričku

Grundza na polícii vypovedať odmietol. Na priebeh nehody si preto aspoň čiastočne zaspomínala posádka jeho auta.

Súvisiaci článok Zrážka dvoch áut pri Turni si vyžiadala štyri životy Čítajte

Vladislav G. uviedol, že bol so svojou snúbenicou Melindou a jej rodičmi na nákupe, keď ich Ján zobral domov. Počas jazdy sedel s dievčinou vzadu, vedľa nej ešte sedela jej mama. Otec snúbenice i vodiča bol vpredu. Jediné, čo si pamätá, je biela dodávka, ktorá šla pred nimi. V nemocnici strávil dva týždne.

Matka vodiča, ktorá prišla o manžela i dcéru, uviedla, že nikto v aute nebol pripútaný. Aj ona si pamätá, že pred nimi šlo veľké biele auto, zrejme cisterna. Pred Turňou začal syn odbočovať doľava, no oproti sa objavilo rýchlo idúce auto a syn už odbočiť nestihol.

Ďalší dvaja vypočutí svedkovia sa síce v autách neviezli, no v alfe mali príbuzných. Silvia T. uviedla, že manžel šiel do práce v U. S. Steele a zvykol so sebou brávať sestričky do šačianskej nemocnice, lebo majú zlé spojenie. Eva K. z Jablonova bola jednou z nich, čo potvrdil jej manžel.

Drog mohlo byť viac

Zo znaleckého posudku z odboru cestná doprava vyplynulo, že technickou príčinou nehody bola nesprávna technika jazdy vodiča volkswagenu.

Nedostatočne sa venoval riadeniu vozidla a dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke. Z toho vyplynul jeho kolízny spôsob odbočovania vľavo, pri ktorom nedal prednosť po hlavnej idúcemu vozidlu Alfa Romeo.

Z toxikologického posudku vyplynula v krvi obvineného prítomnosť drog.