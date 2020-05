Dočkali sme sa otvorenia nákupných centier, divadlá v Košiciach zostávajú zatvorené

Kino to vyskúša s medzerami medzi divákmi.

20. máj 2020 o 15:41 Judita Čermáková, Monika Almášiová

KOŠICE. Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii došlo od stredy ku štvrtej fáze uvoľňovania opatrení.

Jednoznačne najviac nadšení boli ľudia z uvoľnenia povinnosti nosiť rúško. Hoci je v interiéroch stále povinné, vonku je jeho nosenie dobrovoľné.

Jedinou výnimkou je, ak sú od seba osoby vzdialené do päť metrov, vtedy si ho nasadiť musia.

V košických uliciach ho už malo množstvo ľudí stiahnuté pod bradou, zavesené na uchu alebo prevlečené cez zápästie, ďalší boli opatrnejší.

„Hoci sme tie rúška nosili pomerne dlho, ja som si na ne stále nezvykla. Ani nepočítam, koľkokrát som sa poň musela domov vracať a to nielen od brány, ale aj z konca ulice. Dnes aspoň fúka a nie je tak horúco, ale tie predošlé teplé dni sa s rúškom na ústach nedalo dýchať. Už si nebudem musieť kupovať nanuk alebo zmrzlinu a jesť to na ulici, aby som si mohla dať rúško dole a nadýchala sa vzduchu. Verím, že leto už prežijeme úplne bez rúšok a tá pliaga sa nevráti,“ neskrývala nadšenie dôchodkyňa Alena, ktorá si stredu plánovala užiť prechádzkou v centre mesta.

Menšie rady

Ľudí potešilo aj zmenšenie priestoru pre jedného zákazníka z 25 na 15 metrov štvorcových, pred obchodmi sa netvorili také dlhé rady.

„Ešte keby zrušili hodiny pre dôchodcov. Hovorí sa, že majú byť len v potravinách a drogériách, ale obchodníci si to vykladajú rôzne, a tak ma od deviatej do jedenástej niekedy nepustia ani do iných obchodov,“ hnevala sa mamička s dvojročným synom, ktorá si potrebovala nakúpiť v galantérii na sídlisku, no oznam na dverách ju zastavil.

