Šéfarchitekt Košíc: Hlavná ulica sa predĺži

Špekulanti sa snažia na mieste výmenníkov stavať šesťpodlažné bytovky.

23. máj 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

Dostanú v Košiciach mestskí architekti konečne silnejšie slovo, alebo ostanú pod kontrolou radnice? Avizovaný konkurz na hlavného architekta ani rok a pol od volieb neurobila. Vedie ho MARTIN JERGUŠ, ktorý hovorí, že mesto najviac rieši vlastné rozširovanie do zelene a počas karantény objavili Košičania okolité lesy. Kontroverzný dom v Mestskom parku je podľa neho symbolom politickej korupcie.

Keďže aktuálny územný plán je starý už polstoročie, pred šiestimi rokmi sa začal pripravovať nový. Kedy by mohol byť hotový?

Dnes sme vo fáze, keď máme hotový koncept v dvoch variantoch. Nezvyčajné bolo, že ich spracovali rôznou metodikou. Na celom Slovensku riešime podobné problémy: ako prísne regulovať či definovať vopred spôsob zástavby, alebo nechať to na neskorší vývoj. To ale potom súvisí aj s trvanlivosťou dokumentu a ako často treba robiť zmeny a doplnky. Už teraz nám varianty konceptu pomáhajú pri posudzovaní nových investícií, pretože ich konfrontujeme a hodnotíme aj z tohto pohľadu. Očakávame, že návrh nového územného plánu bude pripravený do dvoch rokov.

Je územný plán pre mesto zásadný, alebo sú to iba farebné plôšky, ako hovoria skeptici?

Klasický územný plán s presne definovanými farebnými plochami sa dnes míňa účinkom, pretože jednotlivé budovy je možné flexibilne využívať. Napríklad športové stavby sa používajú aj na kultúrne akcie, administratívne objekty je možné prestavať na bývanie a naopak. To, čo dnes potrebujeme, je efektívna regulácia výšky, objemu a tvaru zástavby. Zásadný je teda pre nás územný plán takéhoto typu.

Bude vôbec aktuálny, kým sa prijme?