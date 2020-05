Za smrteľnou nehodou pri Čečejovciach boli drogy

Vodičke našla polícia v krvi pervitín, amfetamín aj nikotín.

22. máj 2020 o 11:18 Daniela Marcinová

ČEČEJOVCE. Vodičke, ktorá 24. apríla pri obci Čečejovce v okrese Košice spôsobila smrteľnú nehodu, našli v krvi drogy.

Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

“Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania 30-ročná vodička z okresu Košice okolie začala na rovnom úseku cesty v smere z Mokraniec do obce Buzica predbiehať kamión, avšak vozidlo dostalo balans a ľavými kolesami zišlo z cesty. Potom sa vrátilo naspäť na cestu, opäť zišlo z cesty do priekopy, prevrátilo sa cez strechu, pravou časťou narazilo do stromu a dopadlo na kolesá,” opísala hovorkyňa priebeh udalosti, pri ktorej prišiel o život 29-ročný spolujazdec opla.

V kabelke našli drogy

V havarovanom aute našla polícia kabelku, v ktorej bolo vrecúško s obsahom zelenej sušiny, dve drvičky tabaku, plastová tuba s nezisteným obsahom, drevená fajka aj plechové puzdro s obsahom farebných plastových trubičiek.

Vzniklo tým podozrenie, že by pod vplyvom drog mohla byť aj vodička auta, preto jej bol na zistenie prítomnosti omamných látok odobratý biologický materiál.

Výsledky testov potvrdili v jej krvi metamfetamín (pervitín), amfetamín aj nikotín.

“V súčasnej dobe ešte prebieha znalecké dokazovanie, preto po doručení všetkých výsledkov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície urobí všetky potrebné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia,” dodala Ivanová.