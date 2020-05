Obmedzený vstup do Maďarska nelákal, nápor čakajú počas víkendu

Prechádzali zväčša pendleri a majitelia nehnuteľností za hranicou.

22. máj 2020 o 15:07 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Maďarská republika umožnila od piatka Slovákom vstup na územie Maďarska na maximálne 24 hodín bez nutnosti karantény.

Na hraničnom priechode v Milhosti (okres Košice-okolie) sa však rady áut netvorili.

Volal na ambasádu, či môže ísť na záhradu

Situáciu monitorovali policajti s vojakmi, ktorí prechádzajúcim potvrdzovali tlačivá s presným dátumom a časom opustenia územia Slovenskej republiky.

„Idem na záhradu do Maďarska, doteraz sa nedalo. Nebol som tam niekoľko mesiacov. Akurát brat chodieval, keďže je na neho napísaná nehnuteľnosť, má pridelenú zelenú kartu. On teda chodiť mohol a ja som musel čakať, kým otvoria hranice. Aspoň na 24 hodín je to už umožnené, ráno som volal na ambasádu do Budapešti, kde mi povedali, že si mám vytlačiť tlačivo a môžem ísť. Už sa veľmi teším, aj keď tam nemôžem dlhšie ostať,“ povedal nám Peter, ktorý sa po dlhšom čase pokúšal dostať do Maďarska.

Vo štvrtok test, v piatok púšťali

Zástupca riaditeľa Odboru poriadkovej polície KR PZ Miroslav Šomský nám povedal, že už vo štvrtok zaznamenali prvé pokusy ľudí dostať sa za hranice.

