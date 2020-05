Smolková: Fico berie Smer ako firmu, Pellegrini bude musieť odísť

Mnohí sú s Matovičom nespokojní, no Fico nie je alternatíva, tvrdí.

23. máj 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

Pred vyše pol rokom stála na čele košických vzbúrencov, ktorí stranu Smer opustili pred parlamentnými voľbami. Dnes je na politickom dôchodku. MONIKA SMOLKOVÁ pritom Smer zakladala s Robertom Ficom, Monikou Beňovou, Janou Laššákovou či Fedorom Flašíkom, mala stranícky preukaz s číslom 11. V predsedníctve strany sedela dokonca skôr ako nebohý Košičan Pavol Paška, ktorý prišiel o dva roky po nej. Dlhoročná europoslankyňa hovorí, že Smer nie je pre nespokojných ľudí v republike alternatívou, pokiaľ je tam Robert Fico. Hlasy z regiónov sa podľa nej ozývajú, lebo predsedovia cítia tlak zdola.

Ako vnímate aktuálny vývoj v Smere?

- Nazvala by som to vnútrostraníckym zemetrasením a myslím, že je na čase. Ja som také zemetrasenie chcela už minulý rok a keby bolo prišlo, tak som presvedčená, že Smer získa v parlamentných voľbách viac percent. Je načase si vnútrostranícky na rôznych fórach povedať, čo všetko strana urobila zle a čo všetko urobila dobre.

Je potrebné očistiť sa od starých hriechov, pretože každý kto je vo vláde, má nejakú nošu svojich prehreškov a zlých ľudí. Strana Smer má ten batoh a osobne Robert Fico veľmi veľký a dosť naložený. Pokračovať na čele s Robertom Ficom aj s tým batohom je neúnosné, pretože sa stal nedôveryhodný a strana sa tiež stala nedôveryhodnou.

Dennodenne vychádzajú na povrch mnohé ďalšie personálne pochybenia, za ktoré netvrdím, že Robert Fico ako predseda môže, ale mal o tom vedieť, alebo mal pri prvom náznaku urobiť personálne výmeny, vyvodiť zodpovednosť, čo on robil len do roku 2016. Dovtedy veľmi striktne dbal na to, koho sme nominovali, kde sme ho nominovali, boli sme zodpovední za ľudí v okresoch. Po roku 2016 to nabralo taký spád, že sa nevyvodzovali dôsledky. Je preto potrebná obmena.

Vy ste boli v tej vlne, ktorá vlani zo Smeru s ďalšími odišla. Prečo?

- Týždeň pred voľbami som sa vzdala členstva v Smere len preto, že mal Fico tlačovku na ktorej rezolútne vyhlásil, že bude naďalej predsedom strany. Keďže poznám Fica 20 rokov, tak som presvedčená, že urobí všetko preto, aby ním ostal.

Bohužiaľ, stanovy, ktoré sme mu 20 rokov odsúhlasovali, ho tak posadili do predsedníckeho kresla, že zmena bude len veľmi ťažká. Má svoje predsedníctvo a to si určuje program snemu aj to, kedy bude. Dokonca stanovy hovoria, že snem by mal byť raz za dva roky. Teoreticky ak ani tento rok predsedníctvo nebude chcieť, tak snem ani nemusí byť. Čiže predseda má všetky páky na to, aby zotrval na tomto poste.