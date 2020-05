Herečka Anikó Vargová a košický vedec si povedali áno

Sobáš v kostole premonštrátov sa konal len v kruhu najbližších.

23. máj 2020 o 17:19 Daniela Marcinová, Judita Čermáková

Dvojica sa rozhodla nesmútiť nad tým, čo sa na svadbe nedalo, ale užívať si to, čo im táto situácia priniesla. (Zdroj: Korzár/Judita Čermaková)

KOŠICE. Herečka Anikó Vargová, známa zo seriálov 1890 či Sestričky, sa v sobotu poobede vydala.

Jej manželom sa stal dlhoročný partner Jozef Kačmarčík, ktorý pracuje ako vedec v Centre fyziky nízkych teplôt na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

Manželský sľub zložili poobede v premonštrátskom kostole na Hlavnej ulici.

Rodáčka z obce Vyšná Káloša v okrese Rimavská Sobota a Staroľubovňan, sa pre sobáš v metropole východu rozhodli z praktických príčin.

“Je to v strede našich dvoch rodísk, takže obe rodiny majú sem rovnakú cestu,” vysvetlila Vargová.

Len v kruhu najbližších

Dvojica sa spoznala pred štyrmi rokmi v divadle a odvtedy tvoria pár.

“Bola to láska na prvý pohľad,” priznal Jozef a herečka jeho slová len potvrdila.

Obaja sa na svoj veľký deň veľmi tešili.

“Som v takom radostnom očakávaní,” povedala nám s úsmevom nevesta deň pred sobášom.

Podobne to vnímal aj ženích. “Cítim sa vynikajúco,” prezradil, hoci vzápätí dodal, že pre pandémiu svadba nakoniec nevyzerá tak, ako ju pôvodne plánovali.

“Ten čas koronavírusu nám to skomplikoval. Chceli sme mať väčšiu svadbu, no musíme sa uskromniť. Ale keďže myšlienku, že sa zoberieme práve 23. mája, máme už dlhé mesiace, beriem to ako niečo, na čo sme obaja pripravení,” povedal s tým, že z pôvodných sto hostí museli ich počet skresať na dvadsať.

Na sobáši a neskôr aj na spoločnom obede tak bola prítomná len najbližšia rodina.