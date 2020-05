Motorka skončila v priekope, vodič auta ani nezastavil. Dvaja ľudia sa ťažko zranili

Nehoda sa stala pri Čečejovciach.

23. máj 2020 o 12:26 Martin Belej

ČEČEJOVCE. Po piatkovej zrážke auta a motorky skončili dvaja ľudia s ťažkými zraneniami v nemocnici.

Nehoda sa stala krátko pred 12.30 hodinou na ceste prvej triedy medzi Čečejovcami a Moldavou nad Bodvou v okrese Košice-okolie.

Navyše, vodič auta na mieste dopravnej nehody nezastavil a pokračoval v jazde na Rožňavu.

Zostrelil motorku pri predbiehaní

"Podľa doterajších zistení predbiehal rad štyroch motocyklov, avšak prednou časťou narazil do zadnej časti tým istým smerom idúceho motocykla Yamaha, ktorého vodič v tom čase taktiež predbiehal pred ním idúce vozidlo. Po kontakte auta a motocykla vodič stratil nad motorkou kontrolu, zišiel do priekopy, narazil do nespevného terénu vedľa cesty, od čoho motocykel prehodilo cez predné koleso do krovinatého porastu, a jeho 42-ročného vodiča aj s 18-ročným spolujazdcom do priekopy," opísala priebeh nehody košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Lekárske vyšetrenie ukázalo, že posádka motorky utrpela ťažké zranenia, s odhadovaným liečením a práceneschopnosťou viac ako 42 dní.

Vodič motocykla mal negatívnu skúšku na alkohol, škoda na jeho stroji je približne 5 000 eur.

Polícia začala trestné stíhanie

Polícia ďalej vyšetruje presnú príčinu nehody, jej bližšie okolnosti i mieru zavinenia účastníkov.

Po vodičovi, ktorý na mieste dopravnej nehody nezastal, intenzívne pátra.

Zároveň začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom neposkytnutia pomoci.

(zdroj: KR PZ Košice)

Hľadajú svedkov Polícia žiada občanov, ktorí v tom čase prechádzali okolo a videli priebeh tejto dopravnej nehody alebo ju majú zachytenú na videozázname, aby kontaktovali políciu na záznamom bezplatnom telefónnom čísle 158, dostavili sa osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo zanechali súkromnú správu na oficiálnej stránke na Facebooku Polícia SR – Košický kraj.