Legenda sa vracia. Peter Bartoš je späť v Košiciach

Bude pôsobiť ako asistent trénera pri juniorskom tíme.

24. máj 2020 o 13:44 SITA

KOŠICE. Niekdajší skvelý hokejista a strieborný medailista z MS 2000 Peter Bartoš bol v minulej sezóne asistentom trénera v tíme HK ingema Dukla Michalovce, ale to už nebude platiť.

Päťnásobný majster Slovenska v košickom drese sa vracia do HC Košice, kde prijal ponuku asistenta pri mládežníckom tíme do 20 rokov.

Hlavným trénerom bude Peter Holaza. Informuje o tom klubový web hckosice.sk.

Bartoš príde, Bicek nie

"Klub musel reagovať na odchod Juraja Faitha, ktorý prijal ponuku postu asistenta trénera A-tímu Michaloviec. Na základe tohto odchodu a po zvážení všetkých okolností sme sa dohodli na spolupráci s bývalým dlhoročným kapitánom košického tímu a päťnásobným majstrom Slovenska Petrom Bartošom, ktorý bude v novej sezóne pôsobiť ako asistent trénera v tíme juniorov," informoval Jan Šťastný, šéftréner mládeže HC Košice a zároveň športový riaditeľ klubu



K mládeži v košickom klube chceli angažovať aj bývalého úspešného odchovanca Jiřího Biceka, ale ten ponuku odmietol.

"Mrzí ma, že sme pre túto sezónu nedotiahli príchod Jirka Biceka, o ktorého sme veľmi stáli. Našu ponuku nakoniec s poďakovaním odmietol. Zároveň ma ale teší, že sa nám do organizácie podarilo zlákať nové tváre, a to prevažne pri najmladších kategórií. Sú to mladí bývalí hráči HC Košice, ktorí prešli mládežníckymi kategóriami tohto klubu a teraz by sa radi vydali na novú cestu - trénerskú pri mládeži. Rolu mentora na seba vzal vedúci hokejových prípraviek a po novom metodik hokejových tried Miroslav Kozárik, ktorý sa pokúsi nových trénerov zabudovať do trénerského tímu prípraviek.Čo sa týka vedúcich jednotlivých kategórií, pri akadémii (U20, U18, U15) Petra Holazu vystrieda Tomáš Kochan, ktorý povedie naďalej z pozície hlavného trénera kategóriu dorastu (U18). Pozíciu vedúceho hokejových tried aj naďalej obsadí Alexander Valentín," skonštatoval Jan Šťastný.



V HC Košice začnú prípravu mládežníckych kategórií na novú sezónu už začiatkom budúceho týždňa.

Úvod tréningového procesu v A-tíme HC Košice zatiaľ nie je známy.