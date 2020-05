Starosta kritizuje starostku za 40 percent k platu. Najviac v Košiciach zarába iná žena

Druhý bude Šaňa z Lunika IX: Viac nechcem. Karabin: Znížme si platy ako Polaček.

26. máj 2020 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. Na 40-percentné navýšenie platu starostky mestskej časti Myslava Ivety Šimkovej (nezávislá), ktoré jej poslanci schválili už v čase koronakrízy, ostro zareagoval jej starostovský kolega z Pereša Jozef Karabin (nezávislý).

Členov košickej Rady starostov pred jej utorkovým rokovaním informoval, že im tam navrhne, aby si „v čase možno najväčšej krízy za posledné roky nenechávali poslancami schvaľovať platy navýšené o desiatky percent“.

Karabin: Nenormálne, choré, pľuvanec do tváre

Súvisiaci článok Starostke Myslavy schválili zvýšenie platu, poslanec sa obráti na prokuratúru Čítajte

„V čase, keď naši obyvatelia prichádzajú o prácu, majú problém zaplatiť SIPO, poistky, nájom, rôzne paušály, splátky spotrebných a hypotekárnych úverov, sa z médií dozvedám, ako poniektorí 'šetríme' verejné financie, resp. ako parazitujeme na úkor miestnych rozpočtov len preto, že poslanci na našej strane nám k slušnému platu doprajú 10, 15, 20 či dokonca 40-percentné navýšenie,“ takto začal Karabin svoj mejl adresovaný kolegom.

„Nevravím, že pokiaľ starosta pracuje, že nemá byť adekvátne odmenený. Ale v dnešnej dobe je pre verejnosť, ktorá je 'nabrúsená' kvôli vysokým daniam, proti ktorým starostovia nebojovali, a počtu 22 mestských častí v Košiciach, doslova pľuvancom do tváre informácia z denníka Korzár o tom, že starosta či starostka mestskej časti v Košiciach (ani nemajú také kompetencie ako starostovia obcí) s počtom obyvateľov 2 500 dostáva rovnaký mesačný plat ako primátor okresného mesta. To nie je normálne – je to choré,“ narážal na porovnanie, že kým starostka Myslavy s 2 500 obyvateľmi dostáva mesačne 3 364 eur, tak primátor Trebišova s približne desaťnásobne viac obyvateľmi má iba trochu viac – základ 3 506 eur.

Súvisiaci článok Košické mestské časti nespolupracujú. Radní ich chcú škrtnúť Čítajte

„Nuž, po tomto článku, šialene vysokých daniach v mestských častiach Košíc a po tom, že nemáme takmer žiadne kompetencie, nemôžeme čakať od svojich obyvateľov a médií podporu za zachovanie súčasného počtu mestských častí, hlavne malých mestských častí.“

Karabin ako starosta malej mestskej časti Pereš dodal, že by ho tiež zaujímalo, v ktorej ďalšej mestskej časti poslanci tak „štedro“ pridávajú percentá k už teraz slušnému platu pre svojho starostu.

Súvisiaci článok Míňanie mestských peňazí: Pornstar, nočné účty za alkohol i ranný šalát s rožkami Čítajte

„Pán primátor (aj keď ho nemusím) si v čase najväčšej krízy COVID-19 nechal schváliť mestskými poslancami do konca roka 2020 svoj plat na zákonné minimum. Budeme ho nasledovať, alebo sa len tváriť, ako šetríme?“ adresoval starostom Karabin, ktorý do konca minulého roka poberal plat navýšený o 20 %. Teraz má už len základ zo zákona 2 403 eur.

Keďže Karabin je súčasne aj poslancom mesta, okrem starostovského platu dostáva i poslanecké odmeny z magistrátu v sume 652 až 688 eur mesačne.

Kovačevičová: Neplatím prednostu ani vicestarostu

Korzár v uplynulých dňoch zosumarizoval platy všetkých 22 košických starostov.