Letné kúpaliská v Košiciach sa pripravujú na sezónu

Posledné slovo bude mať hlavný hygienik.

25. máj 2020 o 15:39 TASR, Judita Čermáková

KOŠICE. Letné kúpaliská chce mesto Košice túto sezónu sprístupniť aj pre verejnosť, povedal to primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) na pondelkovej tlačovej konferencii.

Mesto sa pripravuje na to, kedy ich na základe uvoľňovania opatrení v súvislosti s novým koronavírusom bude možné otvoriť, uviedol.

„Naším cieľom je, aby sme s prichádzajúcim letom a teplom splnili všetky podmienky a pravidlá a mohli sme kúpaliská otvoriť," povedal s tým, že pripravujú všetky technické náležitosti tak, aby kúpalisko na Rumanovej v Mestskom parku mohli otvoriť 19. júna a kúpalisko Červená hviezda okolo 29. júna.

Pripomenul, že posledné slovo aj podmienky, za akých budú môcť byť otvorené, bude závisieť od hlavného hygienika SR.

„Ak by hlavný hygienik SR povedal, že treba počkať, budeme čakať. Pre nás je dôležité, aby sme boli technicky pripravení, keď sa povie, že ich môžeme otvoriť," dodal Polaček.

Zatvorený Triton

Ďalšie mestské kúpalisko Triton je niekoľko rokov zatvorené.

Problémom je zlý technický stav, vlastnícke práva a s tým súvisiace súdne spory.

Ak by ho chceli sprevádzkovať, podľa neho by na to potrebovali milióny eur.

„V tomto ťažkom období, kedy nám budú chýbať desiatky miliónov eur na to, aby sme mohli v meste fungovať, je to nereálna položka," povedal.

Vstupné by sa zvyšovať nemalo

V tomto roku mesto plánuje začať s avizovaným prepojením kúpaliska Červená hviezda s Mestskou krytou plavárňou.

Prekrytie bazénovej časti, resp. prvá fáza by mala byť hotová na jar budúceho roka.

Mestské kúpaliská spravuje mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO). Ako primátor dodal, dlhodobo neprinášajú zisk a aj vlani vykázali stratu, ktorá predstavuje na jedno kúpalisko okolo 50 000 eur.

Zvyšovanie vstupného v tomto ani v nasledujúcom roku nepredpokladá.