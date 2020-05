Mesto Košice sľubuje finančnú pomoc pre viaceré športové kluby

Branislav Koniar: Je to dôležitý signál. Pre športovcov aj sponzorov.

25. máj 2020 o 16:45 TASR

KOŠICE. Športové kluby v Košiciach dostali prísľub vedenia mesta o finančnej pomoci, ktorá by im mala pomôcť zmierniť následky pandémie koronavírusu.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) avizoval najmä podporu mládeži, viaceré kluby by však privítali aj financie do A-tímu.

Presné čiastky zatiaľ nie sú známe, riešenie návrhu na prerozdelenie dotácií je v programe mestského zastupiteľstva, ktoré zasadne vo štvrtok 28. mája.

Štadión pre futbalistov

Finančná podpora by sa mala týkať viacerých klubov a subjektov vrátane FC Košice.

Prvé mužstvo pôsobí v druhej najvyššej futbalovej súťaži a jeden z cieľov ambiciózneho vedenia je pôsobenie medzi slovenskou elitou a zároveň hrať domáce zápasy na novom štadióne.

Ten je momentálne vo výstavbe.

„Mestské zastupiteľstvo už schválilo približne 2 milióny eur na dostavbu tribún, takže za určitých podmienok by sme v sezóne 2021/2022 mohli hrať na novom štadióne. Pre nás je kľúčová výstavba akadémie, preto sme dali ponuku mestu, ktoré by na nej mohlo participovať. Veríme, že v blízkej dobe sa to dotiahne do úspešného konca. Mládežnícky šport sa financuje na základe určitej schémy. Každý športový klub v meste však potrebuje viac peňazí. Sme radi za podporu, ktorú mesto ponúka, ale z dlhodobého hľadiska bude musieť byť vytvorený systém, ako by to mohlo ďalej fungovať. V klube momentálne nastavujeme parametre financovania v rôznych schémach pre budúcu sezónu," povedal prezident FC Košice Dušan Trnka.

Boj basketbalistiek o každé euro

Generálny manažér basketbalového klubu Young Angels Daniel Jendrichovský by rád zachoval vysokú úroveň mládežníckej akadémie.

Uvedomuje si, že k tomu je potrebné venovať nemalú časť financií na platy kvalifikovaných trénerov.

„Môžeme sa rozprávať o tom, na čo sú nám profesionálni tréneri, na čo nám je taká kvalita. To však vytvára špirálu. Buď ideme robiť šport alebo krúžok. Ak ideme robiť krúžok, tak nám stačí niekto, kto dá pozor na deti. Uvedomujem si, že dnes je situácia pri financovaní športu mimoriadne náročná a bude boj o každé jedno euro. Na to, aby sme udržali kvalitu našej akadémie, by sme potrebovali mať rozpočet na úrovni 300-tisíc eur. To bude veľmi ťažké dosiahnuť."

Medzinárodný maratón mieru

Špeciálna kapitola v rozpočte mesta Košice je už niekoľko rokov Medzinárodný maratón mieru (MMM).

Jeho riaditeľ Branislav Koniar kvituje pomoc mesta, ktorá by mala byť v podobnej výške ako v nedávnych rokoch.

„Všetci počítame straty, preto je avizovaná podpora dôležitý signál pre viaceré subjekty. Veríme, že tento signál bude podstatný aj pre štát či privátnych sponzorov, ktorí podporujú šport. Mnohé firmy riešia veci veľmi plošne a prestávajú podporovať šport. Signál tejto podpory mesta by aj pre nich mohol byť istým mementom. Maratón je jeden z pilierov športového života v meste a po rokoch snáh sa nám ho podarilo dostať do rozpočtu mesta vo vlastnej kapitole," uviedol Koniar.

Nasledujúci ročník MMM je na programe v prvú októbrovú nedeľu a organizátori riešia aj otázku formátu, v akom sa maratón uskutoční.

„Je tu asi 250-tisíc metrov športovej plochy, na ktorej sa pohybujeme. Pracujeme na analýzach a modeloch riešenia tak, aby sme aj v obmedzených podmienkach vedeli zorganizovať maratón. Je našou ambíciou, aby sa o takýchto veciach nerozhodlo za zeleným stolom, ale aby sa hľadal kompromis. Ľudia, ktorí sa venujú behu, už potrebujú svetielko na konci tunela."

Hokejisti veria v podporu

Špecifickú situáciu rieši hokejový klub.

Veľká časť rozpočtu HC Košice každoročne smeruje na chod Steel Arény, ktorá je ich domovský stánok.

Plánovaný príspevok mesta však zrejme poputuje najmä na mládež. Tá „zhltne" približne 600-tisíc eur.

„Táto suma je potrebná na to, aby si mládežnícky hokej zachoval určitú úroveň. Nie je jednoduché dať dokopy takúto sumu peňazí. Dúfame v čo najväčšiu podporu. Pandémia koronavírusu nám totiž spôsobila veľké výpadky v príjmoch, predovšetkým vyplývajúce z návštevnosti a sponzoringu. Mnohé kluby z najvyššej súťaže majú výhodu v tom, že štadióny sú mestské. Mestá im hradia náklady spojené s tým spojené. U nás je to komerčná záležitosť. Každý rok musíme dať viac než 500-tisíc eur na arénu a tréningovú plochu," zdôraznil člen Správnej rady HC Košice Tomáš Kuriatnik.