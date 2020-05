Profesor Krčméry prišiel do Košíc testovať ľudí bez domova

Zavolal ho farár Gombita: Bolo mi cťou sledovať jeho prácu.

27. máj 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Hoci na Slovenku nebola koronavírusová pandémia v takom masívnom rozsahu ako v iných štátoch, dokázala zvýrazniť problém miest s ľuďmi bez domova.

Krátko po sprísnení opatrení sa útulky a charity museli zatvoriť, nevydávala sa strava, bezdomovci sa nemali kde osprchovať.

Tí, ktorí v zariadeniach zostali, nemohli von. Tí, ktorí zostali na ulici, zas nemohli dnu.

Šéf neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život, farár Peter Gombita, začal kompetentných upozorňovať, že situácia nie je v poriadku.

„Všetci sme dodržiavali karanténu, nosili rúška, boli zatvorení. Bezdomovci chodili s čučom po uliciach, bez rúšok, neumytí, hnili zaživa. Prosil som krízový štáb v meste, aby nám dal jeden internát. Je to najrýchlejšie riešenie, mali by sa kde umyť, mali by posteľ,“ hovorí farár.

Celková prehliadka

Keďže dlho neprichádzalo riešenie situácie, rozhodol sa napísať list a poprosiť o pomoc profesora Vladimíra Krčméryho, ktorý pôsobil aj v štátnom krízovom štábe.

„Viete, dnes sme hrdinovia, ale keby nás to tu bilo ako v Taliansku, Španielsku, kde ľudia zažili peklo, tak sme na kolenách. Pán profesor Krčméry na moju žiadosť o pomoc odpovedal a so svojím tímom prišiel do Košíc testovať bezdomovcov.“

Košických bezdomovcov prišli vyšetriť dobrovoľníci so zdravotníckym a sociálnym vzdelaním z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, občianskeho združenia Equita a nadácie DEDO.

Okrem testu na koronavírus absolvovali aj kontrolu zdravotného stavu, bol im odmeraný tlak, cukor v krvi, ošetrené rany.

„Pre mňa bol šok, s akou pokorou, láskou, chuťou ošetrovali tých ľudí. Ja im nesiaham ani po členky, poslal ich sám Pán Boh a cez nich prehovoril k nám.“

Dobrovoľníci urobili rýchlotesty zamestnancom aj ľuďom bez domova v Oáze v Bernátovciach, ale i na ulici.

„Išlo sa aj k sestričkám na Smetanovu, kde sú ľudia bez domova naučení chodiť si pre teplé jedlo. Nikto nebol pozitívny. V komunite bezdomovcov nebol žiadny prípad koronavírusu, čo je pre mňa zázrak,“ nechal sa počuť Gombita.

Bez liekov a ošetrenia

Množstvo bezdomovcov nemá ani základné doklady, ako kartičku poistenca alebo občiansky preukaz.

Ich zdravotný stav nie je vyhovujúci, nemajú prístup k základným liekom, ošetreniu.

„Až u tretiny klientov, medzi ktorými je mnoho seniorov s vážnymi zdravotnými znevýhodneniami, rodiny s deťmi či mladí ľudia po odchode z detských domovov, bola zistená hypertenzia, pričom u viacerých z nich bola potrebná okamžitá intervencia a nastavenie na základnú liečbu. Zdravotný stav štyroch klientov si vyžadoval okamžité odoslanie do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenia a nastavenie liečby. Zlý zdravotný stav klientov poukázal na potrebu pravidelného monitorovania a zabezpečenia dostupnej odbornej zdravotnej starostlivosti,“ hovorí Michaela Kostičová z Equity.

Krčméry si sadol pod orech a začal pracovať

Gombita si prácu dobrovoľníkov mimoriadne pochvaľuje. Za dva dni stihli urobiť viac ako dvesto testov.

„Profesor Krčméry prišiel, zahlásil, nech mu tu dáme na stôl obrus, sadol pod orech a začal pracovať. Všetci mali úplne iný prístup. Bezdomovci im rozprávali svoje životné príbehy, ako sa tu dostali, aj dušu si vyliali. Nie vždy sa otvoria, niekedy ani mne nepovedia všetko, ale tu vznikla obrovská dôvera. Nikto nemal zábrany hovoriť. Bolo mi cťou sledovať ich prácu,“ uviedol farár.

Oáza bola týždne úplne zatvorená, klienti nemohli vychádzať von.

„Nikoho sme nemohli ani prijať, hoci nám pred dverami stálo aj tridsať ľudí. Už sa postupne opatrenia uvoľňujú aj u nás, no ak niekto nepríde na noc, musí nahlásiť ,kde a s kým bol, aby sme sa vedeli dopátrať ku kontaktom, keby náhodou niečo priniesol.“

Pravidlá pre všetkých

Podľa Gombitu je neprijateľné, aby jedna skupina obyvateľov nedodržiavala pravidlá a druhá bola zatvorená.

„Bezdomovci chodia po celom meste, hrabú sa v kontajneroch, zbierajú a predávajú železo, svoje potreby vykonávajú kdekoľvek. Ohrozujú seba aj iných občanov. Prečo by mal niekto nachytať žltačku, tuberu? Keď raz máme všetci dodržiavať nariadenia, tak všetci, bez výnimky. Aspoň keby sa zatvárali koše, aby sa z nich nedalo vyberať.“

Ak príde druhá vlna nákazy, otec Gombita verí, že už budú prijaté ďalšie opatrenia a situácia ľudí bez domova bude lepšia.

„Zo župy a mesta sme dostali rúška, dezinfekciu, peniaze aj rýchlotesty. Teraz prebiehajú stretnutia, kde sa navrhujú ďalšie riešenia,“ dodáva farár a pridáva aj svoj názor na celú pandémiu.

„Vesmír potreboval vypnúť, asi sme robili priveľa nezmyselných vecí pre seba a tiež pre planétu. Tak nás to zastavilo a zdvihol sa varovný prst, že tade cesta nevedie, inak sa zahubíme.“

Košická župa testovala alebo sama testy poskytla Košický samosprávny kraj testoval na nový koronavírus PCR testami zamestnancov 11 verejných sociálnych zariadení, ktoré sú aktuálne v prevádzke. „Verejným aj neverejným poskytovateľov sociálnych služieb kraj distribuoval rýchlotesty na Covid-19, ktoré poslúžia na testovanie klientov zariadení verejných a tiež klientov a zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, medzi ktorými sú aj útulky," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Samotné testovanie rýchlotestami je v réžii zariadení, vykonáva ho odborne zaškolený personál, prípadne si odbery zabezpečujú zariadenia externe. Kraj potvrdil, že rýchlotesty ešte bude doposielať na základe záujmu zariadení. „Rýchlotestom na Covid-19 prejdú v Košickom samosprávnom kraji bezdomovci, ktorí sú klientmi verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb. Župa zároveň pripravuje návrh riešenia na umiestnenie ľudí bez domova vo vyčlenených karanténnych priestoroch na území Košického samosprávneho kraja," uzavrela hovorkyňa. Kompletne pretestovaní boli aj klienti a zamestnanci v zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice. „Žiadny z testov nemal pozitívny výsledok," potvrdila Soňa Hlaváčová, vedúca Charitného domu sv. Alžbety na Bosákovej ulici.