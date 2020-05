Košice pred sto rokmi: Začali stavať nemocnicu. Vyčlenili tri milióny, bolo treba desať

Čo písali noviny kedysi.

31. máj 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pozn. Pre zachovanie autenticity sme články z dobovej tlače nechali v pôvodnom znení.

Nákaza osýpok

V našom meste sa v poslednom období značne rozšírila nákaza osýpok. Táto ľahšia forma detskej choroby už roky bola v úzadí, no teraz o to väčšou vehemenciou vyčíňa v košických domácnostiach. Chorých detí je veľmi veľa, no medzi úradne nahlásenými prípadmi je iba 56 detí.

To znamená, že iba toľko osôb bolo podrobených lekárskemu liečeniu. Nakazených je však ďaleko viac, pretože v niektorých rodinách ležia v osýpkach všetky deti. Ukázalo sa to pri jednom takomto prípade, kedy mestský lekár navštívil choré dieťa, no čoskoro sa ukázalo, že všetci detskí príslušníci rodiny sú už nakazení.

Choré detí sú zväčša v domácom liečení. Na otázku prečo rodičia nevyužívajú lekársku pomoc, je ich odpoveď strohá no jasná: „Doktor i lekáreň sú príliš drahé.“ V skutočnosti je lekárska starostlivosť pre rodiny s chudobnejších pomerov zabezpečená bezplatne.

Navštívili sme hlavného mestského lekára dr. Antala Rubesa, ktorý vyhlásil, že nákaza má mierny priebeh, zatiaľ nenastali žiadne komplikácie ani prípady úmrtia. K opatrnosti a zodpovednosti vyzýva hlavne rodičov. K zavretiu škôl zatiaľ nevidí dôvod.

(Kassai Napló, 27. 5. 1920)

Nové nariadenie o záverečnej hodine

Po dohode hlavného policajného kapitána Kohouta a generála Destremaua, došlo v nariadení k záverečnej hodine s platnosťou od 10. júna k nasledujúcim zmenám: záverečná hodina pre pohyb na verejných priestranstvách je o 1. hodine v noci, záverečná pre verejné reštaurácie, hostince, pivárne a kaviarne je o polnoci. Záverečná pre krčmy sa stanovila na desiatu večer.

Priestory reštaurácií a hostincov, kde sa konajú vojenské koncerty alebo podobné zábavné programy, môžu byť otvorené do jednej v noci, no musí byť o tom podaná písomná žiadosť najneskôr do obeda predošlého dňa.

Žiadosti sa majú podávať na polícií spolu s nasledujúcimi poplatkami, ktoré poputujú na účet mestského fondu pre chudobných: v reštaurácii hotela Schalkház, v Andrássyho kaviarni, v kaviarni a reštaurácii hotela Európa, v kaviarni Slávia a v Samsonyovej reštaurácií 300 korún za jeden koncert. V ostatných podnikoch sa platí za jeden zábavný program v zásade 100 korún.

V prípade konania tanečných zábav v krčmách a tanečných sálach sa po podaní potrebného povolenia, záverečná taktiež predlžuje. Cena jedného zábavného programu činí 50 korún. Na organizovanie zábav v krčmách na mestskej periférii sa vzťahujú tie isté nariadenia ako pre prvotriedne podniky v centre mesta.

(Kassai Napló, 27. 5. 1920)

Deputácia za nemocnicu

Dokončenie novej nemocnice v Košiciach má značné oneskorenie, hlavne z dôvodu nedostatku financií. Vláda síce vyčlenila na pokračovanie výstavby 3 milióny korún, ale reálna suma potrebná k tomuto účelu dosahuje až 10 miliónov korún.

Aby sa nemocnica dokončila čo najskôr a aby sa zabezpečili potrebné finančné injekcie, starosta Vladimír Mutňanský s hlavným mestským lekárom Antolom Rubesom a hlavným lekárom polepšovne, dr. Jozefom Uramom, navštívia formou deputácie príslušné bratislavské a pražské úrady.

Dokončenie jedinej modernej nemocnice na východnom Slovensku je dôležité nielen zo zdravotníckeho hľadiska, ale aj z potreby výskumu a výchovy novej generácie lekárov.

(Kassai Napló, 28. 5. 1920)

Koncert spevokolu Foerster v Košiciach

Veľký koncert spevokolu Foerster usporiadaný bude v piatok dňa 11. júna v tunajšom divadle. V snahe oboznámiť miestne a okolité obecenstvo s hlavnými vokálnymi výtvormi predných klasikov našej hudby zvolených pre chystaný večer: Smetanova štvordielna česká pieseň pre miešaný, mužský a ženský sbor so sprievodom orchestra, Fibichova jarná romance pre sbor so sólami so sprievodom orchestra, Foersterova Česká pieseň a kapela (bez sprievodu) a Smetanove dva veľké mužské sbory Roľníčka a Pieseň na mori.

Ku spolupôsobeniu pri koncerte, ktorého čistý výnos venovaný bude fondu pre stavbu sokolovne, získaný bude miestny posádkový vojenský orchester, ktorý doplní program Dvořákovým Karnevalom (riadením p. kapelníka kapitána Kuhna).

Je samozrejmé, že skladby patriace medzi najdrahocennejšie skvosty nášho národného kultúrneho pokladu, shromaždia 11. júna všetkých, ktorým umelecký pôžitok je potrebou srdca. Koncert riadiť bude pán prof. L. Svěcený a rozlúči sa tým odchádzajúc do Prahy s hudobným obecenstvom z Košíc.

Predpredaj vstupeniek prevzala z láskavej ochoty firma pani Štanglerovej na Hlavnej ulici.

(Slovenský východ, 30. 5. 1920)

Generál Rada

Generál Rada odchádza z Košíc ako divizionár na nové pôsobište. Neradi vidíme jeho odchod lebo vykonal mnoho na slovenskom východe tak svojim vplyvom, ako aj osobnou pomocou pri všetkých dôležitých podnikoch.

Pán generál je človekom demokratického zmýšľania a zanechal za sebou veľký kus vykonanej práce okrem inšieho v osvetovej výchove vojska u ktorého bol veľmi oblíbený. Prajeme vzácnemu priateľovi nášho časopisu mnoho zdaru v ďalšej pôsobnosti.

(Slovenský východ, 30. 5. 1920)

Básnik Rázus do Košíc

Deň 3. jún bude naozaj významným dňom pre Košice. Tunajšia Telocvičná Jednota „Sokol“ bude mať verejné cvičenie a pri tom oslávi aj rozvinutie sokolského práporu. Ako sa dozvedáme, slávnostnú reč pri rozvinutí práporu prehovorí náš vynikajúci básnik Martin Rázus.

Básnik príde do Košíc i so svojou paňou v stredu večer. Na túto slávnosť boli pozvaní minister dr. Šrobár, Dula, Pavlů a Tajovský a je možno, že aj z nich niektorí sa zúčastní tohto významného sokolského sviatku v Košiciach.

(Slovenský východ, 30. 5. 1920)