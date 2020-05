V Košiciach môže vzniknúť výskumné vodíkové centrum

Zaoberalo by sa aj využitím vodíka pre pohon áut.

27. máj 2020 o 15:47 TASR

KOŠICE. V Košiciach by mohlo vzniknúť výskumné vodíkové centrum, ktoré by sa venovalo aj využitiu vodíka na pohon automobilov.

Počas stredajšej návštevy Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) to pre novinárov uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Vznik takto orientovaného výskumného centra navrhli ministrovi predstavitelia univerzity a jej strojníckej fakulty.

„To je myšlienka, ktorá sa mi veľmi pozdáva, aj Košice považujem za vhodné miesto. Ak bude možnosť, že to budem vedieť podporiť, a o niekoľkých možnostiach sme dnes diskutovali, tak určite takéto niečo podporím. Myslím si, že výskumné vodíkové centrum tu v Košiciach bude určite dobrým signálom, že sa dívame aj do budúcnosti," povedal minister.

Vodíkový výskum

Hlavným cieľom ministrovej návštevy na TUKE bolo zistiť, v akom stave je vodíkový výskum na Slovensku, pričom košická univerzita už v tomto smere značne pokročila.

Minister poukázal na to, že Slovensko je veľmoc vo výrobe automobilov, zároveň sa však treba zamýšľať, čo bude v budúcnosti.

„Elektropohon, elektromobilita sa nezdá byť úplne hudba budúcnosti, pretože je tam príliš veľa nevýhod - je to ťažké, krátke dojazdy, výroba batérií je veľmi náročná, a tak ďalej. Preto sa treba pozrieť na to, aké sú alternatívy, a to je práve vodík," konštatoval šéf rezortu hospodárstva.

V tomto smere vidí Sulík tri hlavné oblasti a to sú výroba, uskladnenie a spaľovanie vodíka.

„Práve pri tom strednom článku, pri uskladňovaní a vyskladňovaní vodíka do rôznych nádrží je košická univerzita vo svete, dá sa povedať, na jednom z prvých miest, ak nie na prvom. Myslím si, že práve takéto veci treba podporiť," dodal.

Výskumu vodíka sa pritom na Slovensku venujú aj iné výskumné inštitúcie, minister preto vidí pre krajinu dobrý potenciál na ďalší výskum.

Aplikácia vodíka v praxi

Zamýšľané centrum v Košiciach by sústreďovalo výskumné kapacity a orientovalo by sa nielen na základný výskum.

„Išlo by o výrobu vodíka, ale aj o uskladnenie a spaľovanie vodíka. V neposlednom rade by sa sústreďovalo aj na implementáciu vodíkových technológií, čiže aplikáciu vodíka, povedzme, v automobilovom priemysle a rôznych zariadeniach," potvrdil novinárom vedúci Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty TUKE Tomáš Brestovič.

Nové materiály

Centrum by spájalo rôzne už fungujúce laboratóriá a technológie do jedného celku a budovalo ďalšiu infraštruktúru. Problémom vodíka pri využití je, že má veľmi nízku hustotu.

„Je štrnásťkrát ľahší ako vzduch, čiže keď chcete natlačiť do auta veľké množstvo energie, tak potrebujete využívať extrémne vysoké tlaky, až do 700 barov. Preto musíte využívať zásobníky vystužené uhlíkovými vláknami, aby vôbec zniesli takto vysoký tlak. My sa práve na Technickej univerzite v Košiciach aj v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika snažíme vyvíjať nové materiály, ktoré dokážu pojať ten vodík do svojej štruktúry, sú to rôzne práškové zliatiny, a eliminovať nevýhodu extrémne vysokých tlakov," priblížil Brestovič.

Na strojníckej fakulte okrem iného prezentovali ministrovi vyvinutý prototyp vodíkového metalhydridového kompresora s tepelným čerpadlom, ktorý umožňuje stáčať vodík z nízkeho tlaku na vysoký, pričom vodík neprichádza do kontaktu so žiadnymi pohyblivými časťami.

Súčasťou programu Sulíka na TUKE bolo stretnutie s rektorom Stanislavom Kmeťom a dekanom strojníckej fakulty Jozefom Živčákom.

Minister zároveň ocenil aktivity univerzity a fakulty pri výrobe a vývoji ochranných štítov, respirátorov či univerzálneho pľúcneho ventilátora v boji s ochorením Covid-19.