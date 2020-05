Zľavu na daň si neuplatnili tisícky košických seniorov

Primátor: Nevedel som, že o ňu musia požiadať.

1. jún 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Vedenie mesta Košice čelilo na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve kritike za situáciu súvisiacu so zvyšovaním daní za nehnuteľnosti.

Seniori nad 70 rokov majú nárok na 50-percentnú zľavu, museli o ňu však do konca januára požiadať.

Mnohí o tom nevedeli, po doručení výmeru cítili sklamanie.

Viac nepožiadalo

Polovičnú úľavu podľa najnovších čísel nevyužila väčšina seniorov.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) malo pre tento rok možnosť získať zľavu 1 591 seniorov, ktorí v minulom roku dosiahli vek 70 rokov.

„O túto zľavu nepožiadalo 830 a požiadalo 761, čiže takmer polovica. Na túto zľavu má nárok 14 800 seniorov, ktorí dosiali 70 rokov. O túto zľavu dokopy, odkedy sa zmenil zákon v roku 2014, požiadalo 10 500 seniorov. Nepožiadalo o ňu vyše 4 200 žiadateľov.“

Budú musieť informovať

Vedenie mesta odmieta kritiku zato, že nedostatočne informovalo verejnosť o povinnosti požiadať o zľavu do konca januára.

„Nemôžeme tvrdiť, že seniori nemali informácie o tom, ako funguje legislatíva SR od roku 2014. V januári v regionálnych aj celoštátnych médiách zaznela výzva pre seniorov, aby požiadali o zľavu,“ argumentoval Polaček.

Nešlo o cielené informovanie, primátor sa odvolával na tlačovú správu či relácie v televízii.

Poslankyňa Lucia Iľaščíková (nezávislá) navrhla, aby pri každej zmene zákonov, týkajúcich sa daní z nehnuteľností, mesto informovalo obyvateľov všetkými dostupnými informačnými kanálmi.

Mestský parlament to podporil.

Ani poslanci nevedeli

Viceprimáror Marcel Gibóda (nezávislý) si kladie otázku, či nie je plošné uplatňovanie zľavy trochu kontraproduktívne a či sa tým mesto nepripravuje o svoj príjem: „Pretože sú seniori alebo ľudia, ktorí majú dostatočný príjem a v zmysle tej zľavy sa to míňa účinku.“

„Kto vedel, že zľavu si musia seniori uplatniť do konca januára?“ pýtal sa na rokovaní Jozef Karabin (nezávislý) poslancov.

Zdvihli sa asi tri ruky.

„Ako to mal potom vedieť ten obyvateľ? A my povieme, že na to majú... Ich to netrápi, lebo sú dobre situovaní, to nemyslíte vážne, pán Gibóda. Nie je to v pohode, keď aj primátor si myslel, že tá zľava je automatická,“ kritizuje Karabin.

Karaffa: Chybu sme neurobili

Poslanec Dominik Karaffa (nezávislý) Karabinovi vyčítal, že ako starosta Pereša o tom mohol informovať.

