Žiaci sa do škôl tešili, mesto Košice chce testovať učiteľov

1. jún 2020 o 11:44 Judita Čermáková, Kristián Sabo

Pri vstupe do školy merali teplotu. (Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Aj v Košiciach v pondelok otvorili brány základných a materských škôl.

Do základných sa vrátili žiaci, ktorí navštevujú prvý až piaty ročník.

Tí sa do škôl, ktoré boli od marca zatvorené, tešili. Nereptali, neprekážalo im, že do prázdnin zostáva už len mesiac.

Za problém nepovažovali ani skutočnosť, že si pre nich Ministerstvo školstva SR pripravilo takýto nevšedný darček práve na Medzinárodný deň detí.

Ako učiteľka deti do školy dať musela

Do priestorov Základnej školy (ZŠ) na Hroncovej ulici v Košiciach prichádzali deti s rodičmi už od siedmej hodiny.

Škola ich prostredníctvom inštruktážnych videí oboznámila s procesom vstupu na školskú pôdu vopred prostredníctvom sociálnych sietí.

„Obe deti sa tešia, už im bolo niekedy dlho. Som prekvapená, že sa im chcelo vstávať. Hlavne Samko bol natešený, no pridal sa aj Nicolas,“ povedala nám pri príchode do školy mama dvoch prvákov.

Ďalšia dodala: „Som učiteľka v materskej škole, preto som musela dať deti do školy. Ja musím ísť do práce, nič iné mi nezostávalo.“

Doma sa nudil

Návrat do škôl sprevádzalo viacero hygienických a bezpečnostných opatrení.

Škola zriadila viac vstupov, deti vchádzali do školy po jednom, predtým čakali v dvojmetrových rozostupoch na vyznačených čiarach pred školou.

Len čo vošli dovnútra, pracovníčky školy im merali telesnú teplotu a dezinfikovali ruky.

„Teším sa do školy, doma som sa učil, ale bolo to už dlho. Už som nemal čo robiť, ani počítač ma už nebavil. Tu sa stretnem so spolužiakmi, bude veselšie,“ hovorí tretiak Šimon.

Problém s utierkami

Riaditeľ ZŠ na Hroncovej ulici Martin Fazekaš nám povedal, že sa na deň „D“ poctivo pripravovali.

