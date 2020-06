Košickí starostovia odmietli návrh na zníženie platov

V Karabinovej výzve vidia vytĺkanie politických bodov.

4. jún 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na ostatnej Rade starostov sa rokovalo aj o úprave platu starostov košických mestských častí.

Malo ísť o reakciu na očakávané výpadky príjmov v súvislosti s koronakrízou.

Mestský poslanec a starosta Pereša Jozef Karabin (nezávislý) navrhol, aby si starostovia znížili platy na zákonné minimum.

Jeden z najväčších kritikov súčasného vedenia radnice argumentoval krokom primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý).

Tomu poslanci na jeho návrh schválili od apríla základný plat bez navýšenia. Namiesto 5645 eur tak bude do konca roka poberať 4347 eur.

Karabin: Primátora nemusím. Urobil férový krok

Návrh na zníženie platov napokon neprešiel. Vyvolal však búrlivú diskusiu.

„Hádka je asi slabé slovo. Od začiatku som vravel, že uznesenie bude mať pre miestne zastupiteľstvá odporúčací charakter, o jeho prijatí nakoniec nebude rozhodovať starosta, ale miestni poslanci. Bola to ostrá debata, obuli sa do mňa. No je kríza, hovorí sa o zlučovaní mestských častí. V tomto čase aj primátor, ktorého nemusím, urobil férový krok, prišiel, navrhol a nechal si schváliť základný plat do konca roka 2020. Povedal som - skúsme urobiť taký istý krok,“ opisuje Karabin.

To, že návrh nenašiel podporu, ho prekvapilo.

„Takú hádku som nečakal, aby starosta, s ktorým som nemal žiadny konflikt, drukoval proti mne. A práve tí, čo poberajú navýšené platy. Je to divné.“

Tvrdí, že o platoch niektorých svojich kolegov sa dozvedel až z nedávneho článku v Korzári.

„Nevedel som, že starostovia veľkých mestských častí majú schválené nulové navýšenie. Napodiv som zistil, že v mestskej časti, ktorá má 700 duší, má kolega väčší plat ako ja, ktorý mám 2200 ľudí. Ale to budú musieť hodnotiť obyvatelia mestských častí,“ myslí si Karabin.

Krištof: Majú pocit, že si zaslúžia

Starostovia mu vyčítajú, že návrh mal odkomunikovať na Rade starostov, nie v médiách.