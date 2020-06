Košice konečne vyriešili problém karantény túlavých zvierat

Čo sa deje so zvieratami na ulici tri mesiace, radnica nehovorí.

7. jún 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Viac ako rok sa v meste Košice rieši problém s asanačnými službami, karanténnou stanicou a zberom a likvidáciou mŕtvych zvierat.

V súčasnosti sa zdá, že pokusom a komplikovaným riešeniam je koniec. Zmluva, ktorá má túto situáciu ukončiť, je na spadnutie.

Od 1. marca sú Košice bez karanténnej stanice a túlavé psy bez riadnej kontroly. Ako nám na magistráte vtedy povedali: „V týchto dňoch prebiehajú rokovania o tom, ako bude zabezpečený odchyt túlavých zvierat na území mesta. O ich výsledkoch budeme verejnosť informovať.“

List bez odpovede

Krátko nato však zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová adresovala primátorovi otvorený list. Spomínala v ňom sklamanie z nevybudovania mestskej karantény na Jarmočnej a vyzvala ho na otvorenie diskusie o návrate k pôvodným riešeniam karantény, na ktorých sama spolupracovala. Medzi nimi bolo napríklad vybudovanie kontajnerovej karantény.

Súvisiaci článok Zbytočné mesiace príprav a tisíce eur. Karanténna stanica na Jarmočnej nebude Čítajte

„Veríme, že napriek situácii, ktorá vznikla a vyvoláva v nás vážne obavy, budeme schopní nájsť riešenie, ktoré problém karanténnej stanice promptne, zákonne a odborne vyrieši. Napriek súčasnému znepokojeniu však mestu naďalej ponúkame ako organizácia pomoc, naše znalosti a možnosť byť súčasťou krokov, ktoré povedú k náprave súčasného stavu,“ písalo sa v liste.

Mesto na to neodpovedalo ani nám, ani jej. „Od uverejnenia otvoreného listu sme od primátora nedostali žiadnu reakciu a aktuálne nemáme od neho žiadnu odpoveď. Veríme, že sa to zmení. Tento stav je výsledkom ročného procesu, ktorý začal spoluprácou, no skončil nespoluprácou,“ vysvetľuje Stanová.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 01:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa