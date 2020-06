Je jedinou tlmočníčkou nepočujúcich v kraji. Robia len za minimálnu mzdu

Používať iba gestá považovala v detstve za normálne.

6. jún 2020 o 0:00 TATIANA SNITKOVÁ

KOŠICE. Veľké podujatie, sála plná ľudí. Hneď na prvý pohľad však zaujme a prekvapí, aké je tam na to množstvo ľudí ticho. Nazrieme dnu a vidíme potlesk. Naozaj vidíme, lebo potlesk nepočujúcich sa nedá počuť. Len totiž držali ruky zdvihnuté a otáčali dlaňami.

Na túto situáciu som si spomenula pri stretnutí s tlmočníčkou posunkovej reči Renátou Milkovičovou v Krajskom centre Asociácie nepočujúcich Slovenska (ANEPS) na Kováčskej ulici.

Prekvapujúco, je jediná pre Košický kraj. Najbližšiu kolegyňu má v Spišskej Novej Vsi a tá je zase jediná pre Prešovský kraj.

Aj keď popularita sprostredkovateľov informácií pre nepočujúcich v posledných týždňoch vzrástla najmä vďaka tlačovým besedám o koronavíruse, ona vraj na svojej práci nepociťuje žiadne zmeny.

No víta zvýšený záujem vlády o služby tlmočníkov. Mohlo by to totiž upriamiť viac pozornosti aj na problémy, s ktorými sa stretávajú.

Málo ľudí, nízke mzdy

Na Slovensku žije asi 200-tisíc nepočujúcich. V dvoch krajoch na východe krajiny sú na tlmočenie pre nich skutočne len dve ženy.

Nepočujúci ich potrebujú pri vybavovaní na úradoch, na polícii či na súdoch, pri ošetrení u lekára, v bankách, niekedy v obchodoch.

No ich služby sú nevyhnutné aj pri rôznych podujatiach – vystúpeniach, konferenciách, športových olympiádach, festivaloch záujmovej činnosti pre deti.

A tak vôbec neprekvapuje, že nestíhajú. Pre ne to znamená byť 24 hodín k dispozícii. Ich finančné ohodnotenie je však na úrovni minimálnej mzdy. Nemožno sa preto čudovať, že počet tlmočníkov posunkovej reči nerastie.

