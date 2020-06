Košické kúpaliská otvoria. Na atrakcie zabudnite

Budú merať telesnú teplotu, dezinfikovať ruky, zabezpečiť musia rozostupy.

5. jún 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Všetky kúpaliská v Košiciach sa napriek opatreniam, vyplývajúcim zo súčasnej situácie, rozhodli v lete otvoriť svoje brány verejnosti.

V prípade dobrého počasia veria, že tak aspoň čiastočne prispejú k zmierneniu prísnych cestovateľských obmedzení.

Termíny môžu ešte upraviť

Ako prvé otvorí mestské kúpalisko na Rumanovej a to 19. júna, nasledovať by mala Červená hviezda, kde to plánujú 26. júna.

Súvisiaci článok Košickú krytú plaváreň otvorili pre verejnosť Čítajte

„Tieto termíny však môžu byť prehodnotené na základe aktuálneho vývoja počasia,“ vysvetlil námestník riaditeľa pre ekonomiku mestskej eseročky Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefan Ferencz.

Doplnil, že momentálne prebieha príprava areálov na letnú sezónu, ktorá spočíva okrem iného aj v čistení a dezinfekcii všetkých plôch, vrátane bazénov, ich technického príslušenstva a rozvodov.

V súvislosti s hygienickými opatreniami pri prevádzke sa prevádzkovateľ týchto kúpalísk bude riadiť pokynmi Úradu verejného zdravotníctva.