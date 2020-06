Košičania by prijali, aby mohli halu zaplniť aspoň z polovice

Šťastný: Dávalo by to väčšiu logiku ako obmedzenie na tisíc ľudí.

5. jún 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Obmedzenie počtu účastníkov na športových podujatiach by do konca roka nemalo presiahnuť 1000 ľudí.

Nariadenie vlády, ktorá sa opiera o odporúčania konzília epidemiológov, môže spôsobiť športovým klubom existenčné problémy.

Najmä tým, ktoré svoje domáce zápasy hrajú na veľkých štadiónoch a ich priemerná návštevnosť je omnoho vyššia ako tisíc divákov.

Spomedzi hokejových tímov sa proti nariadeniu najhlasnejšie ozývajú HC Košice a bratislavský Slovan.

Športový manažér oceliarov Jan Šťastný si vie predstaviť kompromis v podobe možnosti zaplnenia štadiónu aspoň na 50 percent kapacity.

Pri Steel Aréne, ktorá je domovským stánkom Košičanov, by to znamenalo 4173 divákov.

Hrozí zánik mužského hokeja v Košiciach

Ak by súčasné obmedzenie – tisíc ľudí na jedno podujatie ostalo v platnosti do konca roka, pre košických hokejistov by to znamenalo extrémne problémy.