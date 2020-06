Zápchy zo Slaneckej sa len presunú do Krásnej, obáva sa starosta

Mesto Košice: Aj nový obchvat zníži počet áut. Expert: Alebo zvýši.

8. jún 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Michal Lendel

KOŠICE. Koncom mája vedenie mesta ohlásilo, že projekt rozšírenia cesty na Slaneckej má právoplatné stavebné povolenie.

Radnica chce začať stavať na jar 2021.

V súčasnosti čakajú na vyhodnotenie žiadosti mesta o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zámer za viac ako 20 miliónov má byť financovaný z 95 percent z eurofondov.

Zvyšok, zhruba 2,2 milióna eur, zaplatia Košice z vlastného rozpočtu.

Cestu na sídlisku rozšíria

Slanecká je hlavnou prístupovou cestou do 25-tisícovej mestskej časti (MČ) Košice – Nad jazerom a susednej 6-tisícovej Krásnej.

Okrem toho tvorí vstup do Košíc pre motoristov prichádzajúcich z obcí v okrese Košice-okolie, ležiacich juhovýchodne od mesta, a zo Zemplína.

Podľa údajov z magistrátu je komunikácia na Slaneckej najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji.

Denne ňou počas pracovných dní prejde priemerne niečo vyše 28-tisíc vozidiel, cez víkend je ich okolo 17-tisíc za deň.

To je viac ako napríklad na novom úseku diaľnice D1 Budimír-Bidovce či na štvorprúdovke medzi mestom a U. S. Steelom.

Kolóny nie sú na Slaneckej výnimočné ani v časoch mimo dopravnej špičky.

Za najkritickejšie miesto je označovaný úsek v okolí napojenia na vnútorný obchvat mesta.

Projekt modernizácie sa dotkne niečo vyše 2-kilometrového úseku cesty, ktorý prechádza sídliskom Nad jazerom.

Zámerom je rozšírenie cesty na štvorpruhovú, stredovo delenú komunikáciu so zriadením odbočovacích a zaraďovacích pruhov v križovatkách.

Súčasťou projektu je i modernizácia zastávok mestskej a prímestskej hromadnej dopravy a popri Slaneckej ceste povedie aj cyklochodník.

Starosta očakáva presuny kolón zo Slaneckej

Modernizovaný úsek sa má končiť za križovatkou s ulicou Galaktická pri obratisku električiek.

Miesto sa nachádza neďaleko hranice MČ Nad jazerom a MČ Krásna, cesta ďalej pokračuje Ukrajinskou ulicou v Krásnej a vychádza von z mesta.

Komunikácia je v tejto časti dvojprúdová.

V súvislosti s rozšírením Slaneckej preto vzniká otázka, na ktorú mnohí motoristi upozorňujú, a to, či sa problém s kolónami len nepresunie na hranicu mestských častí do novovytvoreného lievika, kde bude štvorprúdová cesta prechádzať do dvojprúdového úseku, alebo či sa ešte viac nezahltí svetelná križovatka v Krásnej Ukrajinská - Lackova, kde sú v špičke ráno i popoludní veľké problémy už aj teraz.

Starosta Krásnej Peter Tomko (KDH) na jednej strane projekt rekonštrukcie Slaneckej víta, avšak aj on je presvedčený, že bez ďalšieho riešenia situácie v nasledujúcom úseku môžu nastať problémy u nich.