Pri cyklochodníku útočil zatúlaný roj, doštípaní zažili podľa včelára peklo

Muž mal 40 rán, vyzlečený a bosý bežal a kričal o pomoc.

6. jún 2020 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

GYŇOV. Masívny útok včiel na skupinu ľudí blízko cyklochodníka pri Košiciach, ktorých museli do nemocníc prevážať záchranky, vyvolal rozruch.

Čitatelia Korzára pri našom nedávnom článku o incidente v katastri obce Gyňov špekulovali, či šlo skutočne o včely, dokonca ich vraj niekto prevážal traktorom.

„Kde bol problém? Musia byť na vine hneď ľudia? Môže byť, no nie tí, ktorí na to doplatili, ale ten úžasný chovateľ včiel, ktorý bez ohlásenia pri cyklotrase prevážal včely traktorom. A ešte v čase, keď vie, že sa tam pohybujú ľudia. Zrejme sa mu tie úle vysypali alebo niečo také,“ odznelo na sociálnej sieti.

Doštípané boli aj deti

Roj zaútočil na nič netušiacich ľudí pri obci v okrese Košice-okolie.

Jeden muž utekal smerom na Gyňov, ostatní sa rozbehli opačne k neďalekej pumpe.

Práve tam zasahovali záchranári.

Podľa hlavného zdravotníckeho záchranára košickej záchranky Vladimíra Hosu včely napadli osem ľudí, z toho tri deti.

Hasiči však hovorili až o jedenástich obetiach útoku bodavého hmyzu.

„Všetci pacienti boli ošetrení a v stabilizovanom stave transportovaní do Detskej fakultnej nemocnice a do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach na centrálny príjem. Išlo o mnohopočetné vpichy a alergické reakcie,“ uviedol Hosa.

Problém so včelami pri cyklotrase mali už vlani

Starostka Gyňova Denisa Vargová (Smer-SD) je zo situácie nešťastná.

Tvrdí, že okamžite začala zisťovať, ako k takejto udalosti došlo.

„Veľmi ma to mrzí. Už vlani sme zaznamenali problém so včelami, keď jeden z včelárov mal včely na hrádzi Hornádu. Tá sa nachádza v blízkosti cyklotrasy. Zavolala som si ho a chybu si priznal. Včely dal preč. To, čo sa stalo teraz, nechápem. Vôbec neviem, koho to boli včely. Počula som aj o tom, že tam mal niekto traktorom včely prevážať, ale nikto to nepotvrdil. Ono sa toho nahovorí a my nevieme, kde je pravda. Kontaktovala som aj včelára z obce. Povedal mi, že nevie, či mohli byť jeho, ale že on mal úle smerom na Seňu, ďaleko od cyklotrasy. Tvrdil, že ešte v ten deň v noci ich preventívne presunul ešte ďalej. O žiadnom traktore a prevoze včiel nehovoril,“ vraví starostka.

Dodáva, že každý druhý deň chodieva touto trasou na bicykli. Zatiaľ ju, našťastie, včely nenapadli.

„Možno som mala šťastie. Prekonala som anafylaktický šok, bez adrenalínového pera by som nemala šancu. Nikto netuší, koho včely to boli, preto nie je jednoduché vyriecť nad niekým súd.“

Z miesta útoku utekal bosý

Podľa starostky k útoku došlo v bode, kde sa schádza z Hlavnej ulice pri železničnom priecestí na cyklotrasu.

O udalosti sa dozvedela o deň neskôr.

Vraví, že miestny poslanec počul, ako niekto volal o pomoc.

Sadol na motorku a išiel na miesto. Zavolal záchranku.

„Mladý muž pešo a bosý utekal z miesta, kde ho napadli včely. Čo bolo na pumpe, mi nevedeli povedať ani tam. Pokiaľ viem, včely útočili pri priecestí a ľudia potom v panike utekali dvoma smermi.“

Vargová tvrdí, že toto bol prvý prípad útoku včiel na ľudí, ktorý zaznamenali.