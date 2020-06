Hasiča vtiahlo do kanála. Ratovali ho kolegovia, išlo mu o život

Bolo to peklo, hovoria o záplavách v roku 2010.

9. jún 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Povodne, ktoré pred desiatimi rokmi zasiahli východ Slovenska poznačili životy mnohých.

Tak obyvateľov miest či obcí, ako aj samotných záchranárov.

Chlapmi, na ktorých sa vtedy ľudia najviac spoliehali boli hasiči.

Tí to však nemali ľahké, slúžili na doraz, zachraňovali v čase voľna, museli byť psychológmi a správne vyhodnocovať zložitú situáciu.

Nedbali na nebezpečenstvo a riskovali zdravie, aby pomohli iným. Aj oni sa však dostali do situácií, kedy im išlo doslova o život.

Monitorovali toky, vrecovali a zachraňovali

Hlavná činnosť hasičov spočívala v zachraňovaní osôb zo zaplavených objektov, odstraňovaní popadaných stromov, technických zásahov na vodných tokoch, upevňovali poškodené mosty a vyslobodzovali zatopených.

Budovali protipovodňové zábrany, evakuovali ľudí a čerpali vodu zo zaplavených priestorov, studní, žúmp či garáží.

Súčasný riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Tomáš Berzetei pred desiatimi rokmi počas pôvodní pôsobil ako zisťovateľ príčin požiarov.

Keďže hasiči robia všetko a nehľadí sa na zaradenie v zbore, pri výnimočných situáciách pomáhajú všetci.

„Monitorovali sme vodné toky, robili sme si prehľad ako sa dvíha ich hladina. Robili sme zabezpečovanie vodného toku, vrecovali sme úsek Hornádu pri Súdkoch. Spomínam si, že chlapi robili na maximum. Presúvali sme sa podľa potreby. Pri Džungli sa evakuovali obyvatelia, evakuovali sme blízke obchodné centrum, v rodinných domoch vyrážala spodná voda cez kanalizačné vpuste. Čerpanie nemalo zmysel, pretože prítok vody bol obrovský a bolo to kontraproduktívne,“ vraví Berzetei.

Pohľad ako z hororu

Berzetei hovorí, že nik vtedy nevedel, ako to dopadne. Situáciu vnímal ako neistú.

„Podobne ako teraz v súvislosti s pandémiou Covid-19. Nik nevedel, ako dlho to potrvá a čo všetko bude treba riešiť. Všetci sme boli v teréne, chlapi boli zvolaní do pohotovosti, nespali, išli zo služby do služby. Spomínam si, že som išiel okolo 2. hodiny domov trochu si oddýchnuť, mesto bolo prázdne, vyľudnené, svietilo len verejné osvetlenie. Bol taký opar, mal som zmiešané pocity, ako ticho pred búrkou.“

Hasiči čerpali vodu z objektov, dokonca aj na hrádzi Ružín. Situácia bola, podľa T. Berzeteia dramatická.