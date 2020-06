Lamiová sa na košický maratón nefixuje, bavia ju trailové behy

Najväčšiu radosť jej robí úsmev dcérky.

6. jún 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Bežkyňa Katarína Lamiová si už rok užíva rolu matky.

Dcérka Kamilka jej vypĺňa všetok čas a aj preto jej tréningový proces príliš koronakríza nenarušila.

Posledné preteky absolvovala ešte v januári, keď štartovala na Trojkráľovom behu, kde obsadila štvrtú priečku v konkurencii vyše 230 bežkýň.

Jej manžel Michal skončil druhý, keď za víťazom Tiborom Sahajdom zaostal o 49 sekúnd.

Lamiovci sa spoločne pustili do trailových behov, za ktorými neváhajú precestovať aj pol Slovenska.

Účasť na Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) zatiaľ Katarína nevylúčila, hoci pre ňu nie je prioritou.

Súťaže si vyberá spontánne

Tréningom sa venuje voľne popri starostlivosti o dcérku, ktorá jej pri nich často robí spoločnosť.

„Chodíme si aj s manželom zabehať asi trikrát do týždňa a dcérku berieme so sebou v kočíku. Je to trochu obmedzujúce, pretože s kočíkom nemôžeme ísť úplne všade. Trénujeme teda podstatne menej ako pred narodením malej, ale vyhovuje nám to,“ povedala Lamiová.

Nedáva si žiadne konkrétne ciele z pohľadu nadchádzajúcich pretekov.

„Aj s manželom sme obaja univerzálni a hoci som bola zameraná viac na orientačný beh, teraz to už veľmi nerozlišujem. Súťaže si vyberám podľa aktuálnej situácie. Posledné roky nás začali baviť dlhé trailové behy. Skúsila som si aj duatlon a rôzne iné. Nerada si dávam konkrétne ciele, pretože je to potom zväzujúce. Rozhodujem sa vždy v danej chvíli a často spontánne podľa aktuálnej formy,“ uviedla Lamiová.

Ich obľúbenou lokalitou je Liptov

S manželom Michalom sa zapojili do projektu, v rámci ktorého medzi sebou súťažia bežci na diaľku prostredníctvom aplikácie.